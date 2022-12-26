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إسطنبول تحتضن فعالية تأسيس مؤتمر القضاء الدستوري للعالم الإسلامي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 26.12.2022 19:47
جانب من المؤتمر جانب من المؤتمر

شهدت مدينة إسطنبول التركية، اليوم الإثنين، تأسيس مؤتمر القضاء الدستوري للعالم الإسلامي بمشاركة 32 عضواً.

وأوضحت المحكمة الدستورية التركية في بيان، أن مؤتمر القضاء الدستوري للعالم الإسلامي تم تأسيسه يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأضاف البيان أن المؤتمر تم تأسيسه بحضور رؤساء وممثلون من 32 محكمة دستورية ومحاكم عليا من العالم الإسلامي، فضلا عن منظمات دولية.

وتعهد المشاركون في الإعلان المشترك الذي أعقب تأسيس المؤتمر، الالتزام بمكافحة كراهية الأجانب والمسلمين.

وأوضح الإعلان المشترك أن ظاهرة كراهية الأجانب والمسلمين تقوض مبادئ سيادة القانون وكرامة الإنسانية جمعاء والتعايش السلمي بين الأديان والمعتقدات المختلفة.

يذكر أن رئيس المحكمة الدستورية التركية زهدي أرسلان، اختير أول رئيس لمؤتمر القضاء الدستوري للعالم الإسلامي.

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