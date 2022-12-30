إسطنبول تحتضن قمة اقتصاد التسوق

شهدت قمة اقتصاد التسوق الثالثة عشرة التي أقامتها جمعية المراكز التجارية والمستثمرينAYD

في إسطنبول برعاية شركة إسراء القابضة İsra Holding حضورا كثيفا من مستثمري قطاع البيع بالتجزئة والماركات العالمية والمحلية وأصحاب ومديري مراكز التسوق الكبرى مثل "في مال اسطنبول" V Mall İstanbul واستنيه بارك stinye Park ومول زورلو Zorlu CenterوSinbaş وأكوا فلوريا Aqua Florya وغيرها وأيضا الشركات الداعمة لهذا القطاع الهام والمهتمين بقطاع البيع بالتجزئة والمولات بتركيا.

وتعتبر قمة اقتصاد التسوق من أهم وأكبر الفعاليات التي تناقش وتهتم بالموضوعات الهامة المتعلقة بقطاع التجزئة في تركيا خصوصاً مرحلة ما بعد جائحة كورونا.

وفي كلمته، ناقش أ.د. حسين التاش مدير جمعية المراكز التجارية المستثمرين AYD الاتجاهات الجديدة في المراكز التجارية مثل العالم الرقمي واقتصاد التسوق وسلوكيات المشتري تأثيرها على اقتصاد التسوق، والتسوق في الحقبة الرقمية.

وصرح الأستاذ عبد الرحيم تاولي رئيس مجلس إدارة شركة إسراء القابضة İsra Holding في كلمته قائلاً: قمنا بتطوير نموذج تمويل قائم على أساس رأس مالنا الخاص وأيضا الشراكات المتعددة"، وأضاف: نحن نجمع في محافظنا الاستثمارية بين المشاريع ذات الإمكانات العالية والدخل المنتظم، مع منهج إداري محترف.

"كما أننا نقدم قيمة مضافة لمستثمرينا من خلال العمل مع الأفضل في قطاع إدارة المرافق والأصول والمبيعات والتأجير والتسويق. ومن خلال هذا النهج، نهدف إلى تطبيق معايير صناديق الاستثمار العقاري العالمية في تركيا وتمكين المواطنين من القيام باستثمارات مستدامة بالإضافة الى جذب الاستثمارات الدولية المباشرة إلى بلدنا بمعدل متزايد ".

وأردف أنه يوجد في تركيا 445 مركزاً تجارياً يوفرون فرص عمل لأكثر من مليوني شخص تقريبا، وبجانب الزوار المحليين اليوم أصبحت المراكز التجارية أماكن زيارة مستهدفة من الزوار الأجانبي بشكل كبير.

ونحن في شركة إسراء القابضة نقوم بتنفيذ مشروعي "مول في ميترووي" V Metroway و"في مال اسطنبول" V Mall İstanbul التي ستفتتح قريباً في منطقة باشاك شهير بإسطنبول، تلبية لمتطلبات المواطنين والزائرين في وجود جزيرة متكاملة ذكية من الجيل الجديد للبيع بالتجزئة لخدمة هذه المنطقة الهامة والأقرب لمطار إسطنبول.

"وبالإضافة الى ذلك، لدينا حالياً مفاوضات جارية لإضافة مراكز تسوق جديدة إلى هيكلنا. ونحن نريد أن نكون أحد أهم الشركاء الفاعلين في هذا القطاع".

وقال: "نتخذ قراراتنا الاستثمارية على ثلاث مراحل: تحديد القطاع واختيار الموقع الاستراتيجي وتحديد نموذج التمويل. من جانب آخر، نحرص على التعاون مع الشريك المناسب في مجال الإدارة التجارية وخاصة في القطاعات التي انضممنا لها حديثا.

وأوضح مضيفاً: "ومن هذا المنطلق، قررنا أن تدير المشروعين شركة ECE الألمانية ذات الخبرة العريقة في مجال إدارة وتشغيل المراكز التجارية ولديها أعمال في أكثر من 13 دولة أوروبية من خلال نموذج جديد ومتطور للإدارة والتشغيل لتسهيل عمليات التسوق وجعلها تجربة حياتية ممتعة لجميع الزائرين".

هذا وقد تم ضمن الفعالية عرض مشاريع شركة إسراء القابضة V Mall İstanbul و V Metroway التي دخلت و بشكل سريع إلى قطاع المراكز التجارية وقد حازا على اهتمام وتفاعل كبيرين من المشاركين في القمة من حيث التصميمات ونماذج التشغيل الحديث والموقع الإستراتيجي والقيمة الكبيرة لكلا المشروعين.