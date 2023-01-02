بلدية إسطنبول ترفع أجور النقل الجماعي بكافة أشكاله

أعلن مركز تنسيق النقل (UKOME) في بلدية إسطنبول رفع رسوم تصاريح النقل الجماعي مجددًا في زيادة بنسبة 29.1% في الرسوم، بدء من أول عام 2023.

ففي مدينة اسطنبول الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تركيا، حيث تُستخدم مركبات النقل الجماعي على نطاق واسع وسط حركة مرور كثيفة جداً، بدءًا من 1 يناير، سيدفع المسافرون 9.9 ليرة تركية بدلاً من 7.6 ليرة تركية مقابل تذكرة واحدة، بينما سيُفرض على الطلاب 4.83 ليرة تركية. فرضت المدينة أول زيادة هذا العام في رسوم النقل الجماعي في فبراير، ونفذت زيادات تصل إلى 92% في مشتريات البطاقات. وفي أبريل، تم رفع سعر ركوب مركبات النقل الجماعي إلى 7.67 ليرة تركية من 5.48 ليرة تركية.

كما حصلت زيادة في أجور سيارات الأجرة، من 6.3 ليرة تركية لكل كيلومتر إلى 8.5 ليرة تركية. وتم تحديد الحد الأدنى لسيارات الأجرة للمسافات الأقصر بـ 40 ليرة تركية، بزيادة قدرها 42%. وبالمثل، تم زيادة رسوم الحافلات الصغيرة (الدلمش)، وهي وسيلة شعبية للنقل الجماعي، إلى 7 ليرة تركية من 5.2 ليرة تركية. كما رفع سعر الحافلات المدرسية بنسبة 20% تقريبًا.

سردار يوجيل، ممثل وزارة النقل والبنية التحتية، من بين أعضاء المركز الذي يشرف على رسوم النقل، الذين عارضوا القرار.

وقال إنه من واجب الإدارة المحلية تغطية تكاليف النقل الجماعي، وأعرب عن مخاوفه من أن ارتفاع الأسعار "سيدفع الناس إلى القيادة بدلاً من استخدام وسائل النقل الجماعي وهذا بدوره سيؤدي إلى تفاقم حركة المرور".

وطالب البلدية بدعم النقل الجماعي. رداً على ذلك، قال نائب الأمين العام للبلدية بوجرا جوكتشي إنهم يدعمون بالفعل وسائل النقل الجماعي، مستشهداً بأن التضخم هو السبب في ارتفاع الأسعار.