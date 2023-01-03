الضباب والجو السديمي مستمران في التأثير على إسطنبول هذا الأسبوع

تسبب الضباب الكثيف الذي غلف مدينة إسطنبول في اليوم الأول من العام في تعطيل بعض وسائل النقل في عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك خدمات العبارات بين إسطنبول والمدن الأخرى، وتعليق الرحلات الجوية وإغلاق الطرق السريعة لبعض الوقت.

شاهين شهباز، مدير فرع المديرية العامة لتحليل وتوقعات الأرصاد الجوية، قال: "نتوقع هطول أمطار بدء من يوم الأحد. وبهذا سينخفض تأثير الضباب والضباب". الأستاذ حسين توروس، الأستاذ بقسم هندسة الأرصاد الجوية بجامعة إسطنبول التقنية (ITÜ)، أوضح: "قد تحدث انخفاضات في جودة الهواء وفقًا لبيانات قياس جودة الهواء، ويبدو أن جودة الهواء في إسطنبول بشكل عام في مستوى معتدل".

فيما أفادت الأنباء أن الطقس الضبابي والسديمي في إسطنبول سيستمر حتى نهاية الأسبوع.

وأكثر ما يتركز الضباب والسديم في مناطق بايكوز وعمرانية وقاضي كوي وصاريير وبشيكطاش وأسكودار حول مضيق البوسفور، وكذلك في تشكمة كوي وسلطان تبه وسنجق تبه وكاغيت خانه والفاتح وبك أوغلو.

ويواجه السائقون صعوبة في المضي قدمًا بسبب الضباب، كما تسبب بمشاكل في النقل البحري والجوي. وتعمل السلطات على إعادة جدولة الرحلات الجوية خلال هذه الساعات مؤقتاً ريثما تتم العودة إلى الجدولة الرسمية بمجرد تحسن الظروف الضبابية.

وقال شهباز: "البلاد تحت تأثير ضغط مرتفع. مركز هذا الضغط المرتفع غير ممطر وممطر على حد سواء. كما أنه يتسبب في طقس ضبابي خاصة في الليل وفي الصباح".

بينما قال توروس إن إسطنبول تحت تأثير ضغط مرتفع هذه الأيام بسبب الظروف الجوية.

وأوضح: "لهذا السبب تكون سرعة الرياح منخفضة، وفي هذه الحالة، يمكن أن يكون انعكاس درجة الحرارة أكثر فاعلية. لا يمكن للهواء أن يمتزج رأسياً وأفقياً بشكل كافٍ. مع تأثير الضغط العالي، يحدث الضباب والضباب في اسطنبول".

وأوضح توروس أن الضباب والجو السديمي أمران مختلفان وأن الناس في حيرة من أمرهم، قال: "الضباب هو وجود قطرات ماء معلقة صغيرة جدًا في الغلاف الجوي. إذا انخفضت الرؤية إلى أقل من كيلومتر واحد بسبب قطرات الماء، فهو الضباب".

في الوقت الحاضر، يوجد ضباب أحيانًا وأحيانًا سديم في إسطنبول. هذا الموقف يسبب اضطرابات في كثير من الأمور، خاصة النقل.

"لا ينبغي الخلط بين الضباب والجو السديمي وتلوث الهواء. ومع ذلك، وبسبب ظروف الأرصاد الجوية، فإن الملوثات من المركبات والتدفئة والمرافق ليست منتشرة بشكل كافٍ. وقد يتسبب بانخفاض في جودة الهواء."