إسطنبول تحتفل بقرب اكتمال خط مترو كبطاش محمود بيه الجديد

افتتح في إسطنبول يوم الإثنين جزء من طريق المترو الجديد الذي سيربط بين منطقتي كبطاش ومحمود بيه بإجمالي 19 محطة، بحضور مسؤولين من بلدية إسطنبول.

وتم تدشين طريق مجيدية كوي - فوليا - يلدز الذي يبلغ طوله 2 كيلومتر، بدءاً من مجيدية كوي وينتهي بعد محطتين، بوجود حشود من المواطنين المتحمسين لاستخدام الطريق.

وانضم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو إلى حفل الافتتاح، قائلاً إن افتتاح محطة معالجة مياه الصرف البيولوجية في منطقة بالطا ليماني تم في الأول من يناير/كانون الثاني، وخط مترو مجيدية كوي - فوليا - يلدز تم يوم الاثنين، وخط مترو دودولو- بستانجي سيكون مفتوحاً أمام المواطنين بدءاً من 6 يناير/كانون الثاني.

مؤكداً أن التكلفة الإجمالية للاستثمار في الخدمات الثلاث بلغت 1.07 مليار دولار.

ويبلغ الطول الإجمالي لخط كبطاش -محمود بيه 24.5 كيلومتراً. وسيخدم المسار الذي يتكون من 19 محطة 70 ألف راكب في اتجاه واحد، وسيمر عبر مناطق بيه أوغلو وبشكطاش وشيشلي وكاغيت خانة وأيوب سلطان وغازي عثمان باشا وإسنلر وباغجلار.

كما سيتم دمج محطة كبطاش بطريق كبطاش -تقسيم- فونيكيولار وطريق ترام كاباتاش-باغجلار. وسيتم أيضاً دمج طريق يني كابي-مجيدية كوي مع المسار المذكور. وسيكون التكامل النهائي مع طريق أوتوكار - باغجيلار - كيرازلي - باشاك شهير - أولمبياد من محطة محمود بيه.