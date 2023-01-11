بلغاريا تسلم تركيا مهرّب مخطط تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول

تسلمت تركيا من بلغاريا المدعو "هزني غولغا" الذي قام بتهريب "بلال حسان" مخطط تفجير شارع الاستقلال في إسطنبول، وفق ما أعلن وزير الداخلية، سليمان صويلو.

وأضاف صويلو في مقابلة مع تلفزيون "24 TV" مساء الثلاثاء، أن تسليم بلغاريا لـ"غولغا" جاء بعد تحديد الأمن التركي مكانه في البلد الجار.

وتمت عملية التسليم، مساء الثلاثاء، في ولاية أدرنة شمال غربي تركيا، حسب ما ذكره صويلو.

وحسب مصادر أمنية، حدد الأمن التركي مكان تواجد "غولغا" في فندق بمنطقة سفيلينجراد قبل أن تقوم بلغاريا بتسلميه لأنقرة.

وفي السابع من يناير/ كانون الثاني الجاري، أرسلت دائرة الإنتربول لدى المديرية العامة للأمن التركي، خطابا لنظيرتها في بلغاريا، مطالبة بإلقاء القبض على "غولغا" وتسليمه لأنقرة.

ووقع التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.

وخلال تحقيق الأمن التركي معها، اعترفت منفذة التفجير أحلام البشير بانتمائها إلى تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي/ بي واي دي" الإرهابي.

وذكر بيان مديرية الأمن التركي أن البشير تلقت تعليمات بتنفيذ العملية من مقر التنظيم الإرهابي في مدينة عين العرب السورية.