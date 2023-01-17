خلال عام 2022.. 95 مليون مسافر يستخدمون مطارات إسطنبول

ارتفع عدد المسافرين عبر مطارات إسطنبول بنسبة 53 بالمئة خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021، وبلغ 95 مليونا و255 ألفا و906 أشخاص.

وأظهرت معلومات من المديرية العامة لهيئة تشغيل المطارات، الثلاثاء، أن عدد المسافرين من مطار إسطنبول بلغ العام الماضي 64 مليونا و486 ألفا و178.

ووفق المعطيات، بلغ عدد المسافرين عبر الخطوط الخارجية للمطار نحو 48 مليونا و591 ألفا و863، فيما المسافرين عبر الخطوط الداخلية بلغ 15 مليونا و894 ألفا و315.

وبلغ عدد المسافرين عبر مطار صبيحة غوكتشن بالجانب الآسيوي من المدينة خلال الفترة ذاتها، 15 مليونا و218 ألفا و165 عبر الخطوط الداخلية، و15 مليونا و551 ألفا و563 عبر الخطوط الخارجية.