السعودية.. أنقرة تنقل مواطن تركي استجابة لرغبة أسرته لتلقي العلاج في بلاده

خصصت تركيا طائرة إسعاف لنقل أحد مواطنيها من السعودية، وذلك استجابة لأسرته التي طالبت بمعالجته في بلده عقب إصابته بنزيف في الدماغ.

وكان حسين يوقوش، أحد مدرسي المدرسة التركية العالمية في الطائف، قد أصيب يوم 13 يناير/ كانون الثاني الماضي، بنزيف في الدماغ، نقل على إثره إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف.

لاحقا، طالبت أوزنور يوقوش، زوجة المدرس التركي، سلطات بلادها بنقل زوجها إلى تركيا لاستكمال علاجه فيها.

وبناء على طلب الأسرة، تم تخصيص طائرة إسعاف لنقل "يوقوش" من المملكة إلى بلاده، وذلك بتعليمات من وزير التعليم التركي محمود أوزار.

وفي هذا الإطار، أقلعت طائرة الإسعاف التي تقل "يوقوش"، الأحد، من مطار جدة الدولي وهبطت في إسطنبول.

ويرقد المدرس التركي حاليا في إحدى مشافي إسطنبول، حيث يستمر علاجه من قبل الأطباء الأتراك.