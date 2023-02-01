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بطريرك الروم الأرثوذوكس في إسطنبول يدين حرق المصحف وتمزيقه

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 01.02.2023 11:38
بطريرك الروم الأرثوذوكس بإسطنبول بارثولوميوس بطريرك الروم الأرثوذوكس بإسطنبول بارثولوميوس

أدان بطريرك الروم الأرثوذوكس بإسطنبول بارثولوميوس بشدة حادثتي حرق وتمزيق المصحف الشريف في السويد وهولندا.

ووفق تصريحات صحفية صادرة عن البطريركية، فإن بارثولوميوس وجه رسالة تضامن وإدانة للاعتداءات، إلى رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، عقب الحادثتين الاستفزازيتين في هولندا والسويد.

وشدد بارثولوميوس على ضرورة معاقبة الدولة والقانون بأقسى العقوبات من يمارس مثل هذه الأفعال التي تستهدف الأديان والمقدسات.

ودعا البطريرك إلى التعاون بين زعماء الأديان للوقوف ضد مثل هذه الأعمال.

وشهدت السويد والدنمارك وهولندا في الآونة الأخيرة عمليات حرق نسخ من القرآن الكريم من قبل شخصيات يمينية متطرفة، يتصدرها زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي المتطرف راسموس بالودان.

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