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إسطنبول.. مدمرة أمريكية تستقبل الصحفيين

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 03.02.2023 19:59
صورة للمدمرة الأمريكية الأناضول صورة للمدمرة الأمريكية (الأناضول)

استقبلت المدمرة الأمريكية "USS Nitze" صحفيين على متنها بعد رسوها قرب قصر دولمة بهتشة بإسطنبول.

ورفعت المدمرة في أثناء رسوها بمدخل مضيق البوسفور علم تركيا، إلى جانب العلم الأمريكي.

وبعد جولة في المدمرة، أجاب كل من سفير واشنطن في أنقرة جيف فلاك، وقائدة المدمرة كاتي جاكوبسون عن أسئلة الصحفيين واستفساراتهم.

وأكد فلاك أنّ تركيا والولايات المتحدة حليفان كبيران في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأعربت جاكوبسون عن سعادتها لكونها في إسطنبول، وشددت على أهمية تركيا كحليف لبلادها.

وأشارت إلى أنّ المدمرة ستغادر إسطنبول الجمعة، إلا أنها ستبقى في المنطقة لمدة 340 يوما.

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