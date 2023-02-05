والي إسطنبول يطلب عدم الخروج بالسيارات بسبب الثلوج

دعا والي إسطنبول علي يرلي قايا، المواطنين إلى عدم الخروج بالسيارات إلا عند الضرورة اعتباراً من مساء الأحد، بسبب الثلوج والأمطار الغزيرة المتوقعة في المدينة.

وأفاد يرلي قايا في تغريدة عبر تويتر، أن معطيات مديرية الأرصاد الجوية تشير إلى هطولات مطرية وثلجية متوقعة في عموم المدينة مساء اليوم.

وأكد أن الولاية اتخذت كافة التدابير اللازمة في هذا الإطار، ودعا المواطنين إلى عدم الخروج بالسيارات إلا في حالات الضرورة اعتبارا من الساعة الخامسة مساء (ت.غ+3).

كما لفت يرلي قايا إلى أن السلطات لن تسمح بالخروج إلى الطرقات باستخدام الدراجات النارية والسكوترات الكهربائية اعتبارا من الساعة السادسة مساء، بسبب العاصفة والأمطار والثلوج المتوقعة.

في سياق متصل، أعلنت بلدية ولاية بورصة شمال غربي تركيا، إلغاء كافة رحلاتها البحرية ليوم الأحد، مع إسطنبول بسبب سوء الأحوال الجوية.

ونشرت البلدية بيانا على موقع شركة بودو (BUDO) للنقل البحري التي تدريها، بإلغاء 16 رحلة مجدولة ليوم الأحد بين 08:00 صباحا و19:30 مساء.

وحسب مديرية الأرصاد الجوية من المنتظر أن تتعرض منطقة بحر مرمرة بتركيا لرياح شمالية وشمالية غربية شديدة تبلغ شدتها بين 50 و105 كيلو مترات بالساعة.