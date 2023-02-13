إسطنبول.. أردوغان يتفقد جرحى الزلزال برفقة عقيلته ومسؤولين

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، جرحى الزلزال في مدينة باشاك شهير تشام ساقورا الطبية بإسطنبول.

وأعرب أردوغان عن تمنياته بالشفاء العاجل لمصابي الزلزال كما اطلع الرئيس التركي من الأطباء، على الأوضاع الصحية للجرحى.

ورافق أردوغان في زيارته التفقدية عقيلته أمينة أردوغان، ووالي إسطنبول علي يرليكايا، ومدير الصحة بالمدينة كمال مميش أوغلو.

وفي 6 فبراير/شباط الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.