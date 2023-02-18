نقل طلاب 93 مدرسة في إسطنبول إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل

قررت ولاية إسطنبول، السبت، إخلاء 93 مدرسة ونقل طلابها إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل اعتباراً من 20 فبراير/ شباط الجاري.

ولفت البيان إلى أنه خلال الأعوام الماضية تم فحص 1418 مدرسة في المدينة يعود تاريخ بنائها إلى ما قبل زلزال مرمرة عام 1999 والذي طال إسطنبول.

وتبين أن 67 منها مقاومة للزلازل و1351 تم تصنيفها "خطيرة" وجرى إعادة بناء بعضها فيما تم تدعيم مباني بعضها الآخر وتبقى منها 93 مدرسة مصنفة "خطيرة"، بحسب البيان.

ولفتت الولاية إلى أنه تقرر هدم وإعادة بناء 76 من تلك المدارس الـ 93 المصنفة "خطيرة"، فيما سيتم تدعيم مباني 17 مدرسة.

وأشارت إلى أنه سيتم نقل طلاب تلك المدارس، إلى مدارس أكثر مقاومة للزلازل، اعتباراً من يوم الاثنين بالتنسيق بين الجهات المعنية.

وفي 9 فبراير، أعلن وزير التعليم الوطني محمود أوزار أن فترة التوقف المبكر للمدارس حتى 13 فبراير/ شباط قد تم تمديدها لأسبوع آخر حتى 20 فبراير/ شباط بعد الزلازل المدمرة التي ضربت جنوبي تركيا.

فيما أعلن مجلس التعليم العالي في بيان له، إنه تم تعليق افتتاح الجامعات في جميع أنحاء تركيا حتى إشعار آخر.