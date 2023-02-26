استمرار علاج 1188 مصاباً جراء الزلزال في إسطنبول

تواصل مستشفيات مدينة إسطنبول، تقديم العلاج لـ 1188 مصاباً جراء الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا فجر السادس من فبراير/ شباط الجاري.

وذكرت وكالة الأناضول نقلاً عن مصادر مطلعة، أن نحو 14 ألف مصاب تم نقلهم إلى مستشفيات إسطنبول عقب وقوع الزلزال.

وأشارت إلى أن نقل المصابين من مناطق الزلزال إلى إسطنبول جرى عبر طائرات الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، وطائرات تابعة لوزارة الدفاع.

وفي 6 فبراير، ضرب زلزال جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

والجمعة، أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 44 ألفا و218.