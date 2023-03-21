إسطنبول.. جامع "الخرقة الشريفة" يستعد لعرض البردة النبوية

يستعد جامع "الخرقة الشريفة" بمدينة إسطنبول لفتح أبوابه أمام الزوار الراغبين في رؤية البردة النبوية الشريفة.

وفي حديث صحفي قال باريش سامر، حفيد التابعي أويس القرني، من الجيل الـ 59، إن "البردة الشريفة" ستكون متاحة أمام الزوار اعتباراً من الجمعة 24 مارس/ آذار الجاري.

وأضاف أنه سيكون متاحاً رؤية "البردة الشريفة" يومياً خلال شهر رمضان المبارك، بين الساعتين 10:00 - 18:00 أيام العمل، ومن 09.00 - 18:00 في نهاية الأسبوع.

وأعرب سامر الذي يتولى مهمة الحفاظ على البردة الشريفة، عن الشعور بالفخر لحملهم هذه المسؤولية، وصون "الأمانة" على مدى 59 جيلا.

وأخذ الجامع اسمه من بردة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموجودة بداخله، والتي أهداها للتابعي أويس القرني.

وكما جرت العادة في المسجد، يسمح للزوار اعتبارا من الجمعة الأولى من كل رمضان بزيارة البردة الشريفة، حتى أواخر الشهر الفضيل.

وبحسب الروايات التاريخية، فقد أوصى النبي بإعطاء بردته إلى أويس القرني خلال رحلته ليلة الإسراء والمعراج.