للمرة الثالثة على التوالي.. مطار إسطنبول يحصد جائزة "مطار العام"

للمرة الثالثة على التوالي، يحصد مطار إسطنبول جائزة "مطار العام" التي تقدمها مجلة "جوائز النقل الجوي" الرائدة في قطاع الطيران عالميا.

وحسب بيان نشرته الشركة المشغلة لمطار إسطنبول (İGA)، الأربعاء، أن أكثر من 4000 قارئ ومسؤول من صناعة الطيران شاركوا في تصويت أجرته المجلة لاختيار مطار العام 2023.

وحصل المطار على الجائزة في إطار تقييم يتضمن 14 فئة مختلفة في صناعة الطيران ويُعرف بأنه جائزة الطيران الدولية الوحيدة في العالم.

ويجري التصويت على أخبار النقل الجوي سنويًا من خبراء المطارات تعتبر آراؤهم حول السفر المعيار الأول ويقدمون نظرة ثاقبة حول قضايا مثل السفر والإقامة.