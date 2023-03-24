إحياء الجدل حول فرض رسوم على دخول المركبات لإسطنبول على غرار لندن

تجدد الجدل حول الازدحام المروري في المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تركيا، إسطنبول، بعد التعليقات الأخيرة التي أدلى بها الرئيس رجب طيب أردوغان واقترح فيها "رسوم دخول إلى إسطنبول" مماثلة للنظام في لندن، وهي الفكرة سبق أن طرحها أثناء توليه منصب رئيس بلدية مدينة إسطنبول.

وقال الرئيس: "لا بد من فرض رسوم لدخول اسطنبول. انظر، لا يمكنك دخول لندن!" وأشار الرئيس إلى وجود قواعد معينة ونظام رسوم الازدحام المروري المطبق في عاصمة المملكة المتحدة.

ووفقًا لبحث أجرته صحيفة صباح، تبين أن نظام الأجرة المطبق في جميع أنحاء لندن تقريبًا قد دفع السكان إلى استخدام وسائل النقل العام أكثر. أدى هذا التبديل إلى تقليل كثافة حركة المرور في المناطق الحضرية وتلوث الهواء.

في لندن، تؤثر العوامل المختلفة على الرسوم المفروضة، مثل ما إذا كانت السيارة تعمل بالبنزين أو الديزل، قديمة أو جديدة، وما إذا كان سائق السيارة يقيم في المنطقة. وبين 7 صباحًا - 6 مساءً في أيام الأسبوع ومن 12 ظهراً حتى 6 مساءً. في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية، يتم فرض رسوم قدرها 15 جنيهاً استرلينياً (18.30 دولاراً) لليوم الواحد في منطقة "الازدحام".

تعمل الرسوم مثل رسوم الجسر في تركيا، مع الكاميرات الإلكترونية التي تتبع لوحات الترخيص وبالتالي إصدار الرسوم للسائقين، مع إعفاء وسائل النقل العام.

يُقال إن كثافة حركة المرور انخفضت بنسبة 30% في المناطق التي طبق فيها النظام في عاصمة المملكة المتحدة.

كما تم تخصيص مناطق الانبعاثات المنخفضة والمنخفضة للغاية في لندن. فتدفع السيارات التي تتجاوز عمرًا معينًا "ضريبة تلوث" إضافية لمكافحة تلوث الهواء. يذكر أن جودة الهواء في المدينة قد تحسنت مع السياسة التي تم تطبيقها منذ ست سنوات.

في الوقت نفسه، يواجه كل من السكان المحليين والزوار في إسطنبول، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في تركيا والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 16 مليون نسمة، مشكلة ازدحام مروري خانق.

وبحسب عدة تقارير، من بينها التقرير الذي أعدته شركة TomTom عام 2021، تصدرت المدينة التركية قائمة المدن التي شهدت أسوأ ازدحام مروري.

وفي تقرير سنوي لمصنع نظام الملاحة بالسيارات، يركز على حوالي 400 مدينة حول العالم لتحليل البيانات مثل وقت السفر وتكاليف الوقود وانبعاثات الكربون، تم تحليله على مدى عام من بيانات حركة المرور على 5000 كيلومتر من طرق اسطنبول، تبين أن السفر لمسافة تستغرق عادة 15 دقيقة فقط قد يستغرق ما يصل إلى 50 دقيقة.

بصرف النظر عن الملايين من سكانها الذين غالبًا ما يتنقلون من آسيا إلى الجزء الأوروبي من اسطنبول والعكس بالعكس للعمل، تعد إسطنبول أيضًا واحدة من أكثر العواصم زيارة في العالم، وهي مليئة بالسياح على مدار العام. احتلت إسطنبول، المدينة الأكثر شهرة في البلاد، والأكبر من حيث عدد السكان، المرتبة الأولى للزوار الأجانب، حيث استقبلت أكثر من 16 مليون سائح في عام 2022، وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الثقافة والسياحة في يناير 2023.

على وجه الخصوص، خلال ساعة الذروة الصباحية من 8 صباحًا حتى 10 صباحًا وساعة الذروة المسائية من 5 مساءً إلى 8 مساءً، عادة ما تكون حركة المرور في اسطنبول مزدحمة. هذه هي ساعات الذروة المعتادة والمتوقعة لحركة المرور. ومع ذلك، يمكن أن تظهر حركة مرور غير متوقعة في أي وقت وفي أي منطقة تقريبًا من المدينة.

كما تحدث طفرات في حركة المرور قبل أيام العطل الرسمية وأثناء بدء الفصول الدراسية. يثير هذا تساؤلات حول كيفية تنظيم حركة المرور في المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد، مما يؤدي إلى مقترحات مثل النظام المستخدم في لندن - من خلال فرض أجرة يومية من المركبات التي تدخل وسط المدينة.

ثبت أن الأعداد المتزايدة من المركبات والازدحام المروري وحركة المرور البحرية الكثيفة من أسباب التلوث في جميع أنحاء العالم، وإسطنبول ليست استثناءً. تكشف الأرقام الرسمية من معهد الإحصاء التركي (TurkStat) عن تسجيل 4.94 مليون مركبة في المدينة حتى ديسمبر 2022، وهو ما يقابل إجمالي عدد سكان 23 ولاية في تركيا. كثيرًا ما أكد خبراء النقل في الماضي أن عدد المركبات في إسطنبول "يساوي خمس المركبات في جميع أنحاء تركيا"، مما يشكل خطرًا مباشرًا من حيث الانبعاثات.

البروفيسور مصطفى إلجالي، الذي يشغل منصب رئيس مركز النقل في جامعة إسطنبول التجارية، أشار في أكتوبر 2022 إلى وجوب تنفيذ العديد من الإجراءات، بما في ذلك زيادة عدد الممرات وخيارات النقل البحري وساعات العمل المتنوعة، لمواجهة الازدحام المروري، وكذلك التلوث المنذر بالخطر الناجم عنه.

قام "تقرير الظلام" الصادر عن منظمة الحق في هواء نظيف Right to Clean Air Platform (THHP) غير الربحية بمشاركة يوم الخميس بتقييم جودة الهواء في البلاد. ووجد التقرير أن جودة الهواء الرديئة في تركيا، التي احتلت المرتبة السادسة بين أهم 10 أسباب للوفاة والعجز لجميع الأعمار، قد صعدت إلى المرتبة الخامسة في قائمة الأسباب التي تؤدي إلى الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء. وأشار التقرير نفسه الذي نُشر في عام 2020 إلى أن إسطنبول احتلت مرتبة عالية بين الولايات الـ 45 التي تجاوزت الحدود الوطنية للملوثات، مع إدراج أدرنة ودينيزلي في الجزء الغربي من البلاد على القائمة أيضًا.

وفقًا للأرقام الأخيرة حول تلوث الهواء التي جمعتها وكالة الأناضول في يناير/كانون ثاني، بلغ متوسط الجسيمات (PM10) وهو مؤشر لتركيز تلوث الهواء الذي تم قياسه في اسطنبول عام 2021: 38.2 ميكروغرام لكل متر مكعب. في ثم وفي عام 2022، ارتفع الرقم إلى 41.5 ميكروغرام لكل متر مكعب، ما يظهر زيادة بنسبة 9%.