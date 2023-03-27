المسيّرة التركية الجديدة "تي بي 3" تجري أول تحليق لها خلال أيام

نشر رئيس مجلس إدارة شركة بايكار التركية، سلجوق بيرقدار، صورا للمسيرة الجديدة "بيرقدار تي بي 3" في خط الإنتاج التسلسلي.

وأشار في تغريدة على موقع "تويتر" الإثنين، إلى أنّ للمسيرة الجديدة ميزة طي الجناحين، وأنّ أياما تفصلها عن إجراء أول تحليق لها.

والتقطت الصور بحسب ما أشار إليه بيرقدار قبيل شهر رمضان.

وفي نفس السياق أشار بيان لشركة بايكار، أنّ المسيرة الجديدة ستعرض في معرض تكنوفيست 2023 في مطار أتاتورك بإسطنبول بين 27 أبريل/نيسان و1 مايو/أيار 2023.

وأشار البيان إلى أنّ اختبارات الطيران ستجري لاحقا خلال العام الجاري.

وصًممت مسيرة بيرقدار تي بي 3 بحيث تكون قادرة على الإقلاع والهبوط في مدرجات قصيرة، كالموجودة على ظهر حاملات الطائرات بحسب البيان.

وتمكنت شركة بيرقدار من تحقيق قفزة كبير في صناعة المسيرات، متجاوزة منافساتها الأمريكية والأوروبية والصينية.

وبدأت عام 2023 بتوقيع صفقة مع وزارة الدفاع الكويتية لبيع مسيرات من طراز بيرقدار تي بي 2 بقيمة 370 مليون دولار.

وحسب مجلس المصدرين الأتراك تصدرت شركة بيرقدار عام 2021 قائمة المصدرين في قطاع الدفاع والطيران، وفي عام 2022 زاد حجم الصادرات بنسبة 99.3 لتبلغ مليارا و18 مليون دولار.

ووقعت شركة بيرقدار اتفاقيات مع 28 دولة لبيع مسيرتها من طراز "تي بي 2" أما مسيرتها بيرقدار "أقينجي" فوقعت صفقات مع 6 دول.