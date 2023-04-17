أردوغان: إسطنبول كانت عبر التاريخ جسرا جغرافيا وتجاريا بين الشرق والغرب

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن مدينة إسطنبول ستكون مركزاً ماليا لتركياً وقد كانت تلعب هذا الدور عبر التاريخ.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الإثنين، في حفل افتتاح "مركز إسطنبول المالي" في الشق الآسيوي من المدينة.

وأوضح أردوغان أن مركز إسطنبول المالي سيدعم اقتصاد تركيا مع بدء المؤسسات المحلية والأجنبية في نشاطها.

وأضاف أن المركز سيشكل منظومة جديدة متكاملة في إسطنبول التي تعد ملتقى القارات الثلاث.

وأردف قائلا: "مركز إسطنبول المالي مشروع استراتيجي ذو رؤية، وقيمته الحقيقية ستتجلى في السنوات المقبلة".

وأعرب أردوغان عن سعادته بافتتاح المرحلة الأولى من مركز إسطنبول المالي، مبينا أن هذا المركز سيرفع تركيا إلى مستوى أعلى في مجال التمويل.

وأوضح أردوغان أن مركز ثقل التمويل العالمي ينحدر أكثر فأكثر من الغرب نحو الشرق، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية تركيا الجغرافية التي تعد ممرا بين القارتين الأوروبية والآسيوية.

وأردف: "أعتقد بأن إسطنبول التي كانت عبر التاريخ جسرا جغرافيا وتجاريا بين الشرق والغرب، لديها القدرة على إقامة نفس الرابط بين الأسواق المالية اليوم".