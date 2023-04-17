فتح أبواب سفينة "تي سي جي أناضول" للزيارة أمام المواطنين في إسطنبول

فتحت وزارة الدفاع التركية أبواب "تي سي جي أناضول" الراسية في ميناء "سراي بورنو" بإسطنبول أمام المواطنين لزيارة أكبر سفينة حربية في تركيا.

وتشكل طابور أمام مدخل الميناء من أجل الدخول والتجول في أرجاء السفينة، الإثنين، وقام بعض الزوار بالتقاط صور تذكارية داخل السفينة.

وأعرب الزوار عن فخرهم بالسفينة، وذكروا أنها مصدر فخر للبلاد.

وأوضح المواطن نصرت غور القادم من ولاية قونية، أن السفينة هي نتاج تلاحم الدولة والشعب.

من جانبه، أكد فاروق تونجر أن السفينة هي الأولى من نوعها، وقال: "بدأنا بهذه، وأتمنى الاستمرار في إنتاجها، فنحن كشعب فخورون للغاية".

ويمكن زيارة السفينة بين 17 و23 أبريل/ نيسان الحالي بين الساعتين 10 صباحًا و6 مساءً.

والاثنين الماضي، دخلت سفينة "تي سي جي أناضول" الخدمة في ترسانة الجيش التركي بمراسم حضرها الرئيس رجب طيب أردوغان.

ويبلغ طول السفينة 231 مترا وعرضها 32 مترا والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراما، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها إلى طاقم قوامه 1223 فردا.