إقبال كبير على زيارة أكبر السفن الحربية في تركيا

يتوافد المواطنون الأتراك بكثافة لزيارة سفينة "تي سي جي أناضول" (TCG Anadolu) الحربية الراسية في ميناء سراي بورنو بمدينة إسطنبول.

وفتحت سفينة "تي سي جي أناضول" أبوابها أمام الزوار باعتبارها أكبر سفينة حربية في البلاد عقب دخولها الخدمة في 10 إبريل/ نيسان الجاري.

وذكرت وكالة الأناضول، الخميس، أن طوابير طويلة تتشكل يومياً بمحاذاة الميناء، وتستمر حتى ساعات المساء، وأن الزوار يتجولون في أرجاء السفينة، ويلتقطون الصور التذكارية.

والاثنين الماضي دخلت سفينة "TCG Anadolu" الخدمة في ترسانة الجيش التركي بمراسم حضرها الرئيس أردوغان.

ويبلغ طول السفينة 231 متراً وعرضها 32 متراً والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراما، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها إلى طاقم قوامه 1223 فرداً.