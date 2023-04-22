مسلحون يطلقون النار على مكتب لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول

فتحت مجموعة مجهولة النار على مكتب الاتصال الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم في باهتشلي ايفلر خوجاسنان في إسطنبول ليلة أمس.

تم إرسال عدد كبير من فرق الشرطة إلى الموقع عند الإشعار، فيما لم يصب أحد في الحادث.

وصلت فرق الشرطة إلى مكان الحادث ووضعت شريطًا أمنيًا حول المبنى، وبدأت تحقيقًا مستمرًا حتى اليوم.

أدان رئيس حزب العدالة والتنمية في اسطنبول عثمان نوري قباق تبه بشدة الهجوم المسلح على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي.

"أود أن أؤكد أننا سنتابع القضية أمام القانون. عزاؤنا الأكبر هو أنه لم تقع إصابات في الهجوم. لن نعطي هذه الهجمات فرصة وسنواصل لقاء إخواننا المواطنين في جو من الديمقراطية الكاملة".

كما أدان نائب رئيس حزب العدالة والتنمية والمتحدث باسم الحزب عمر تشيليك الهجوم.

وأضاف "ندين محاولة الهجوم المسلح أمام مكتب الاتصال التابع لنا في باهتشلي ايفلر خوجاسنان في اسطنبول. نحن ضد كل أنواع المضايقات والاستفزازات والاعتداءات على المؤسسة السياسية. وتواصل منظماتنا عملها الانتخابي بعزم كامل".

قبل يومين فقط فتح مهاجم مجهول النار على مقر حزب العدالة والتنمية في منطقة تشوكوروفا في ولاية أضنة جنوب تركيا. وأطلق المشتبه به 12 رصاصة على المبنى باستخدام رشاش. ووصلت الشرطة إلى مكان الهجوم بعد فترة وجيزة واعتقلت المشتبه به.

في وقت سابق من هذا الشهر، تعرض حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض لحادث مماثل في مقره في اسطنبول حيث تم إطلاق سبع طلقات في الهواء من سيارة مسرعة على الطريق السريع بالقرب من مكتب الحزب وقبلها جرت محاولة أخرى "لإطلاق النار" في مكاتب حليفه الحزب الجيد في اسطنبول.