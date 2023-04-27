إقبال حاشد على مهرجان تكنوفيست لتكنولوجيا الطيران والفضاء في إسطنبول

رغم الأجواء الماطرة في إسطنبول، استقطب مهرجان تكنوفيست حشودا كبيرة من الزوار المتشوقين لمشاهدة أحدث تقنيات الطيران والفضاء التي يعرضها.

وانطلقت الخميس في إسطنبول، النسخة السابعة لمهرجان تكنوفيست TEKNOFEST الأكبر عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.

ويشرف "وقف فريق التكنولوجيا التركي" على تنظيم المهرجان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا على أرض مطار أتاتورك بالشطر الأوروبي من إسطنبول.

ويحتضن المهرجان بين 27 أبريل/ نيسان الحالي و1 مايو/ أيار المقبل، مسابقات وعروض جوية وحفلات موسيقية وحلقات حوار وفعاليات أخرى حول التكنولوجيا.

ومنذ ساعات الصباح، ورغم هطول الأمطار في إسطنبول والجو البارد إلا أن ذلك لم يمنع آلاف الزوار وخاصة الشباب منهم والطلاب من زيارة المهرجان والاطلاع عليه.

طوابير طويلة من الزائرين عبرت إلى المطار وتنقلت في أجنحته وأجزائه، منهم من جاء على شكل مجموعات من المدارس، حيث كان واضحا كثرة الطلاب الزائرين.

كما لم يمنع العمر والطقس كبار السن أيضا من زيارة المهرجان والاطلاع على تفاصيله وما يتضمنه من خيم وأقسام مختلفة تركز على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة.

ومع دخول المهرجان تنتشر الأجنحة على طرفي المهرجان، وفي المنتصف وضعت طائرات مختلفة نالت اهتماما من قبل الحاضرين الذي التقطوا الصور التذكارية حولها.

كما حظيت المسيرات التركية التي تنتجها شركة "بايكار" المعروفة باسم "بيرقدار" باهتمام الزائرين الذين حاولوا الحصول على معلومات عنها، والتقاط صور تذكارية حولها.

ووضعت مسيرتي "بيرقدار TB3" و"آكنجي تيها" الهجومية والمقاتلة المسيرة "قزل إلما" بجانب بعضها، قرب المنصة الرئيسية من ساحة المهرجان واستقطبت عددا كبيرا من الزائرين.

كما شارك الزائرون في الاطلاع على الأقسام المختلفة التي تحوي منتجات مختلفة للشركات المشاركة، وحاولوا تجريب بعض الآليات بشكل افتراضي.

ويهدف المهرجان إلى زيادة الاهتمام بالتكنولوجيا في المجتمع التركي وزيادة الوعي حول تحول تركيا إلى مجتمع منتج ومطور للتكنولوجيا.

وتقام مسابقات التكنولوجيا في مختلف التخصصات والفئات لمئات الآلاف من الشباب الطامحين لتحقيق أحلامهم في عالم التكنولوجيا.

وتقام 41 مسابقة رئيسية في 102 فئة مختلفة في النسخة الحالية للمهرجان، بمشاركة أكثر من مليون متسابق ضمن 332 ألف فريق.

ورصد المهرجان جوائز بأكثر من 13 مليون ليرة تركية للفائزين (670 ألف دولار)، ودعم لشراء معدات بقيمة 30 مليون ليرة تركية (أكثر من 1.5 مليون دولار).

كما ينظم فريقا "النجوم التركية" و"سولو تورك" عروضا جوية، بجانب عروض طيران للطائرة "حُر قوش" والمروحيتين "غوك باي" و"أتاك"، والمسيرات "آق سونغور" و"بيرقدار تي بي 2" و"بيرقدار أقينجي" و"العنقاء".

ويعتبر "تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.