أردوغان يجري زيارة لمعرض تكنوفيست في إسطنبول بصحبة الرئيس علييف

جلس الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في مقعد السائق في أول سيارة كهربائية تركية "توغ"، وإلى جانبه الرئيس رجب طيب أردوغان والسيدة الأوائل أمينة أردوغان ومهريبان علييفا، لزيارة مهرجان تكنوفست، أكبر مهرجان للطيران والفضاء والتكنولوجيا في العالم في إسطنبول.

وقال الرئيس علييف إن "تركيا هي ضامن السلام والاستقرار والأمن في منطقتنا".

قدم الرئيس أردوغان أول رائد فضاء تركي الذي سيبقى في محطة الفضاء الدولية لمدة 14 يومًا.

وأشار أردوغان إلى أن "مسافرنا الفضائي سيجري 13 تجربة مختلفة أعدتها جامعات ومؤسسات بحثية مرموقة في بلدنا".

صرح أردوغان أن مهرجان التكنولوجيا هذا العام سيعقد في أنقرة أيضًا بعد اختتامه في اسطنبول.

وقال أردوغان: "هذا العام، وصلنا طلبات الاشتراك من 333 ألف فريق، ومليون منافس من 81 ولاية و 96 دولة".

أكد أردوغان على أهمية الدور الذي سيلعبه الشباب في مستقبل تركيا. وقال "أرى هنا رواد الفضاء والمخترعين والطيارين والمهندسين والفيزيائيين المستقبليين".

كما شارك القادة عبر مكالمة فيديو في حفل وضع حجر الأساس لمشروع البناء الذي تقوده أذربيجان وتوكي في مدينة قهرمان مرعش التي ضربها الزلزال.