مهرجان تكنوفيست.. أسيلسان تحلق بالأطفال برحلة استثنائية إلى الفضاء

ضمن فعاليات مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء المقام في إسطنبول، سافرت شركة "أسيسلسان" عملاق الصناعات الدفاعية التركية، بالأطفال في رحلة استثنائية إلى الفضاء بالوسط الافتراضي.

فقد أقامت شركة أسيلسان للصناعات العسكرية منصة "مغامرات تكنولوجية" على أرضية 200 متر مربع.

وتتضمن هذه المنصة، أنشطة تكنولوجية يسافر فيها الأطفال برحلة إلى الفضاء عبر نظارات الواقع الافتراضي.

ولعيش هذه التجربة الفريدة الممتعة، وقف الأطفال في صف طابور طويل أمام منصة أسيلسان، ليستكشفوا الفضاء الكبير ويعيشوا متعة "السباحة بين النجوم".

وبتقنية الأبعاد الثلاثية، أتيحت للأطفال فرصة إرسال صورهم الخاصة إلى أعماق الفضاء لتخليد اللحظة.

والخميس، انطلقت فعاليات النسخة السابعة لـ"تكنوفيست" الذي يعد الأكبر من نوعه في العالم على أرض مطار أتاتورك بإسطنبول تحت إشراف "وقف فريق التكنولوجيا التركي" وبالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

و"تكنوفيست" وسيلة مهمة في تركيا لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية مثل الصواريخ والروبوتات، بدعم من مؤسسات حكومية.