نحو مليون زائر لمهرجان "تكنوفيست" بإسطنبول في أول 3 أيام

استقبل مهرجان "تكنوفيست" لتكنولوجيا الطيران والفضاء في إسطنبول، 925 ألفا و437 زائراً، خلال 3 أيام.

المهرجان المقام على أرض مطار أتاتورك بإسطنبول، انطلق يوم 27 أبريل/ نيسان الجاري، حيث استقبل في يومه الأول 25 ألفا و437 زائر.

وفي اليوم التالي استقبل المهرجان 300 ألف زائر، فيما ارتفع هذا الرقم إلى 600 ألف زائر في اليوم الثالث.

وبهذا، بلغ إجمالي عدد زوار المهرجان 925 ألفا و437، خلال الأيام الـ 3 الأولى من انطلاقه.

إقبال واسع على العروض المبهرة

وشهد اليوم الثالث من مهرجان تكنوفيست إقبالاً واسعاً من الزوار الذين وصلوا للاطلاع على العروض وخاصة الطائرات المسيرة التركية.

وتدفق عشرات آلاف من المواطنين منذ ساعات الصباح الأولى واصطحب قسم منهم عائلته ووقفوا في طوابير للدخول إلى ساحة المهرجان في مطار أتاتورك الدولي بمدينة إسطنبول.

وقضى الزوار ساعات طويلة في المهرجان، بسبب كثرة فعالياته والعروض المقامة فيه.

ولوحظ في المهرجان العدد الكبير من الزائرين الأطفال الذين قدموا مع عائلاتهم، واستمتعوا بركوب الطائرات المركونة، ومشاهدة الاختراعات الإلكترونية المختلفة، بحسب وكالة الأناضول.

وزاد الإقبال المسابقات المقامة على هامش المهرجان وفي مختلف التخصصات والفئات لمئات الآلاف من الشباب الطامحين إلى تحقيق أحلامهم في عالم التكنولوجيا.

وتقام 41 مسابقة رئيسية في 102 فئة في النسخة الحالية للمهرجان، بمشاركة أكثر من مليون متسابق ضمن 332 ألف فريق.

كما تجمع الناس في مدرج المطار لمتابعة الاستعراضات الجوي للمسيرات والمروحيات التركية.

والخميس، انطلقت في إسطنبول فعاليات النسخة السابعة لمهرجان تكنوفيست (TEKNOFEST)، الذي يعد الأكبر عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء.

ويشرف على تنظيم المهرجان "وقف فريق التكنولوجيا التركي"، بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا.

وتمتد فعالياته حتى 1 مايو/ أيار المقبل، وتتضمن مسابقات وعروضاً جوية وحفلات فنية وجلسات حوارية وفعاليات في مجال التكنولوجيا.