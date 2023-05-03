انطلاق منتدى إسطنبول الأمني بمشاركة دولية

انطلقت في مدينة إسطنبول يوم أمس الثلاثاء، فعاليات "منتدى إسطنبول الأمني" الذي تنظمه دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقال مراسل الأناضول إن المنتدى يستمر ليومين وأنه يعقد بعنوان "إعادة بناء هيكل الأمن الأطلسي" بمشاركة دولية وتركية.

وشارك في اليوم الأول للمنتدى كل من وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، وفخر الدين ألطون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

ويناقش المنتدى التهديدات الأمنية في العالم، بالإضافة إلى قضايا مثل "تقييمات ميزانية الدفاع في الولايات المتحدة" و"الحرب في أوكرانيا" و"التهديد الروسي لحلف الناتو".