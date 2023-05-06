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شرطة إسطنبول تضيف إلى أسطولها أول سيارة من طراز "توغ"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 06.05.2023 18:59
مديرية أمن إسطنبول التركية تعلن ضم أول سيارة من طراز توغ /Togg المحلية الكهربائية إلى أسطولها صورة: الأناضول مديرية أمن إسطنبول التركية تعلن ضم أول سيارة من طراز "توغ /Togg" المحلية الكهربائية إلى أسطولها (صورة: الأناضول)

أعلنت مديرية أمن إسطنبول التركية، السبت، ضم أول سيارة من طراز "توغ /Togg" المحلية الكهربائية إلى أسطولها، لاستخدامها في أداء مهامها.

وذكرت وكالة الأناضول أن سيارة "توغ" رافقت موكب وزير الداخلية سليمان صويلو خلال مشاركته في برنامج بإسطنبول.

ونشر حساب صويلو عبر تويتر، صوراً لأول سيارة شرطة من طراز "توغ" المحلية.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، دخلت أول سيارة مصنوعة محلياً في تركيا إلى أسطول الوزارات في الحكومة، مترشحة لأن تحل محل المخزونات العامة التي تتألف في الأساس من علامات تجارية غربية تقليدية، في المستقبل القريب.

وفي 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، احتفلت تركيا بإنتاج أول سيارة محلية إيذاناً ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

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