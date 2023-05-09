الأمم المتحدة تعلن استئناف عمليات تفتيش سفن الحبوب في مركز التنسيق المشترك بإسطنبول

أعلنت الأمم المتحدة استئناف عمليات تفتيش السفن في مركز التنسيق المشترك بإسطنبول ضمن إطار اتفاق ممر الحبوب الأوكرانية والروسية عبر البحر الأسود ثم عبر المضائق التركية.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في تصريح صحفي الثلاثاء، أن معدل التفتيش انخفض بشكل كبير إلى 2.9 بالمئة في اليوم اعتبارا من الأول من مايو/ أيار الجاري، دون أن يصرح عن سبب هذا الانخفاض.

وأشار إلى أن عمليات التفتيش لم تتم يومي الأحد والاثنين دون ذكر الأسباب، لافتا إلى وجود 26 سفينة في المياه التركية محملة بمليون و157 ألف طن من الحبوب والمنتجات الغذائية.

وأكد أن عمليات تفتيش السفن بدأت مجددا من اليوم، وأن الأمم المتحدة وتركيا تعملان عن كثب مع جميع الأطراف لتسهيل حركة السفن القادمة والمغادرة.

وفي 22 يوليو/ تموز 2022 شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية" بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) لمعالجة نقص الغذاء العالمي الذي ينذر بكارثة إنسانية.