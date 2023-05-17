السفينة الحربية "تي سي أناضول" تعود لاستقبال الزوار في إسطنبول

استأنفت سفينة "TCG Anadolu" (تي سي جي أناضول) أكبر سفينة حربية تركية، استقبال زوارها في إسطنبول، بعد عودتها من ولاية إزمير.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع التركية، أن سفينة "تي سي جي أناضول" استأنفت استقبال زوارها اعتباراً من ظهر اليوم الأربعاء، وذلك في ميناء "سراي بورنو" في الشطر الأوروبي من إسطنبول.

وذكرت وكالة الأناضول، أن السفينة استأنفت للمرة الثانية في غضون شهر، استقبال زوارها اعتباراً من الساعة 14:00 (تغ+3).

ويولي سكان المدينة اهتماما بالغا بسفينة "تي سي جي أناضول" التي تعتبر أكبر سفينة حربية في أسطول البحرية التركية.

وفي حديثه للصحفيين، أعرب المواطن، حسن حسين كوتاهية، عن بالغ إعجابه بالسفينة، معربا عن شكره لكل من ساهم في بنائها.

فيما أعرب المواطن سليمان يولجو، عن فخره بالسفينة، وقال إنه أراد زيارة السفينة حينما رست بإسطنبول خلال أبريل /نيسان الماضي إلا أنه لم يجد فرصة لذلك بسبب الإقبال الكبير عليها.

أما المواطنة أرزو كارتلباش فأعربت عن إعجابها قائلة: "لا أجد كلاماً للتعبير عن مدى إعجابي. شكراً لدولتنا".

واستقبلت سفينة "تي سي جي أناضول" زوارها من المواطنين أثناء رسوها في ميناء سراي بورنو بإسطنبول بين 17 - 23 أبريل / نيسان الفائت، وذلك بعد أيام من إدخالها الخدمة وتسليمها للبحرية التركية التي ضمتها لأسطولها كأكبر سفينة حربية محلية الصنع.

ويبلغ طول السفينة، 231 مترا وعرضها 32 مترا والحد الأقصى للحمولة 27 ألف طن و436 كيلوغراما، وتبلغ سرعتها القصوى 20.5 عقدة، أما السرعة الاقتصادية فتبلغ 16 عقدة.

وتستطيع السفينة حمل 13 دبابة و27 مركبة برمائية مدرعة، و6 ناقلات جنود، و33 مركبة عسكرية و15 مقطورة، أي بمجموع 94 مركبة.

وعلى مسطحها يمكن استيعاب 10 مروحيات و11 مسيرة هجومية، أما حظيرتها فيمكنها أن تحمل 19 مروحية أو 30 مسيرة هجومية، إلى جانب استيعابها إلى طاقم قوامه 1223 فرداً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك في مراسم تسليم حاملة الطائرات السفينة "تي سي جي الأناضول" إلى قيادة القوات البحرية التركية، في 11 أبريل الجاري.

وأشادأردوغان، في كلمة له، بسفينة تي سي جي أناضولو "TCG Anadolu" محلية الصنع مشيراً أنها تتمتع بمواصفات تمكنها عند الضرورة من القيام بعمليات عسكرية وإنسانية في كل مكان حول العالم.