بمعدل 1401 رحلة يوميا.. مطار إسطنبول الأكثر ازدحامًا في أوروبا

تصدر مطار إسطنبول الدولي قائمة مطارات أوروبا الأكثر ازدحاما بين 15-21 مايو/ أيار الجاري.

ووفقاً لتقرير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية EUROCONTROL بلغ المعدل الوسطي لعدد الرحلات في مطار إسطنبول في الفترة المذكورة 1401 رحلة.

وجاء بعد المطار التركي في المعدل اليومي لرحلات الطيران، مطار شيفول في أمستردام بـ 1330، ثم مطار هيثرو في لندن بـ 1302رحلة يومياً.

بني مطار إسطنبول على مساحة 76.5 مليون متر مربع، وعمل في إنشائه نحو 10 آلاف عامل، ومن المقرر أن يتم إتمام بناء المراحل الأخرى منه بحلول عام 2025.

ويتكون المطار الجديد من 6 مدارج، وتصل قدرته الاستيعابية إلى 500 طائرة، وهو مزود بمرآب مفتوح وآخر مغلق يتسع لنحو 70 ألف سيارة.

ومن المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية بعد انتهاء جميع مراحل المطار، 200 مليون مسافر سنوياً.