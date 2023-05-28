منتدى "تي آر تي وورلد" لتجمع الشباب ينعقد في إسطنبول

أعلنت قناة "تي آر تي وورلد" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون العامة التركية، عن عقد الدورة الثانية من منتدى "نيكست" NEXT، وهو حدث خاص مصمم للشباب لمعالجة القضايا العالمية الحرجة وتبادل الأفكار، في 20 يونيو/حزيران.

ولحضور الحدث الذي يعتبر جزءاً من منتدى "تي آر تي وورلد" الأوسع نطاقاً، عممت الدعوة على جميع الصحفيين الشباب والأكاديميين وأعضاء المنظمات غير الحكومية ورجال الأعمال الذين أحدثوا فرقاً كبيراً وقدموا مساهمات في مجالاتهم، والذي سيعقد في مركز زورلو Zorlu للفنون الأدائية في إسطنبول الشهر القادم.

ووفقاً للبيان الصادر عن "تي آر تي"، من المقرر أن يستضيف الحدث الذي جمع أكثر من 1000 مشارك من كل من تركيا وخارجها العام الماضي، ندوات حول مواضيع تمتد من تقنيات الفضاء والرموز غير القابلة للاستبدال والإعلام والتكنولوجيا والتجارة والتعليم والتدريب والسفر.

وسيوفر المنتدى الذي يركز على الشباب و الابتكار والمستقبل المستدام والقضايا المتعلقة بالمناخ، والذي يتطلع إلى إطلاق العنان للإمكانيات الإبداعية، للمشاركين تجربة تعليمية وتطبيقات شاملة، مع توضيح الواقع الافتراضي وتصميم الألعاب والفن المستدام وإنتاج المحتوى وورش عمل حول التحول إلى الرقمنة.

كما يستضيف منتدى NEXT مجموعة من قادة الصناعة والمتحدثين المتنوعين من البلاد وخارجها، بما في ذلك شهزاد روي مؤسس منظمة Zindagi غير حكومية التي تساعد الأطفال المرضى، وجيروم فوستر الثاني وهو أصغر عضو في المجلس الاستشاري للعدالة البيئية بالبيت الأبيض، وزوريال أودوول الأمريكية وهي مناصرة تربوية لحقوق تعليم فتيات إفريقيا والمستشارة الرئاسية وإليزابيث واثوتي مؤسسة مبادرة الجيل الأخضر.