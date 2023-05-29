الرئيس التركي يهنئ بالذكرى 570 لفتح إسطنبول

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، بالذكرى السنوية الـ 570 لفتح القسطنطينية (مدينة إسطنبول حاليا).

وقال في تغريدة عبر تويتر: "أهنئ بالذكرى السنوية 570 لفتح إسطنبول الذي كان أثراً محفوراً في التاريخ على بقاء الأناضول موطناً أبدياً للأتراك".

وتابع: "أستذكر بالرحمة السلطان محمد الفاتح وجيشه المغوار، الذي حظي ببشرى النبي وافتتح حقبة وختم حقبة".

وفي 29 مايو/ أيار 1453 فتح السلطان محمد الفاتح مدينة إسطنبول، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية آنذاك، وهو حدث اعتبره مؤرخون دخول عصر حديث.

وتحتفل تركيا والعلام الإسلامي بالذكرى 570 لفتح اسطنبول يوم 29 مايو، الاثنين، وتنظم العديد من الأنشطة في إسطنبول وولايات أخرى.