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الرئيس التركي يهنئ بالذكرى 570 لفتح إسطنبول

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 29.05.2023 19:05
آخر تحديث في 29.05.2023 19:07
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبادل تهاني العيد مع المواطنين بعد أدائه صلاة عيد الفطر في جامع آيا صوفيا الكبير بإسطنبول الأناضول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تبادل تهاني العيد مع المواطنين بعد أدائه صلاة عيد الفطر في جامع آيا صوفيا الكبير بإسطنبول (الأناضول)

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، بالذكرى السنوية الـ 570 لفتح القسطنطينية (مدينة إسطنبول حاليا).

وقال في تغريدة عبر تويتر: "أهنئ بالذكرى السنوية 570 لفتح إسطنبول الذي كان أثراً محفوراً في التاريخ على بقاء الأناضول موطناً أبدياً للأتراك".

وتابع: "أستذكر بالرحمة السلطان محمد الفاتح وجيشه المغوار، الذي حظي ببشرى النبي وافتتح حقبة وختم حقبة".

وفي 29 مايو/ أيار 1453 فتح السلطان محمد الفاتح مدينة إسطنبول، عاصمة الإمبراطورية البيزنطية آنذاك، وهو حدث اعتبره مؤرخون دخول عصر حديث.

وتحتفل تركيا والعلام الإسلامي بالذكرى 570 لفتح اسطنبول يوم 29 مايو، الاثنين، وتنظم العديد من الأنشطة في إسطنبول وولايات أخرى.

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الخبر السابق أعلنت قناة "تي آر تي وورلد" التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون...
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