كلية الطب بجامعة إسطنبول تنتظر افتتاح حرمها الجامعي الجديد عام 2024

قال عميد كلية الطب بجامعة إسطنبول إنهم يتوقعون أن تكتمل المرحلة الأولى من بناء الحرم الجامعي للكلية الجديدة عام 2024.

وفي حديثه عن الدراسة والأعمال الجارية في مجمع هاسدالHasdal ، صرح الأستاذ الدكتور طوفان توكيك عميد كلية الطب في مقابلته مع الإعلام، أن افتتاح وحدات البناء التي تم الانتهاء منها في حرم تشابا Çapa سيتم في يونيو/حزيران. كما توقع الانتهاء من المرحلة الأولى من العمل في الحرم الجامعي الجديد العام القادم.

وأوضح أن المشروع ضخم ويضم 1600 سرير. وأنهم مع اكتمال المرحلة الأولى العام المقبل يخططون لبدء خدمة جزء واحد من الحرم الجامعي في تشابا داخل الموقع الجديد. وبالإضافة إلى ذلك، تم تركيب ما يقرب من 800 عازل زلزالي، وتنفيذ بناء يمكن أن يستمر بالخدمة حتى في الزلزال المتوقع في إسطنبول.

وبحسب التقارير، فإن مجمع المباني الذي يحتوي على العديد من العوازل الزلزالية، سيكون مكاناً للتعليم والاستشفاء بمجرد تشغيله. بالإضافة إلى ذلك، سيخدم المجمع الكبير القريب من محطة المترو الطلاب والمواطنين بمرونة النقل.

وفي شرح تفصيلي للمشروع، قال توكيك إن المنطقة الجديدة لبناء الحرم الجامعي التابع لكلية الطب تم تحديدها بعد الزلزال المتوسط الذي ضرب إسطنبول عام 2019.

وأوضح: "تم تنفيذ خطة عمل سريع خاصة، وحجزنا مكانا في منطقة هاسدال كان يستخدمه الجيش في السابق، لبناء حرم كلية الطب بجامعة إسطنبول".

وأشار بالقول: "نحن نركز على تفاصيل المشروع، وهو من ثلاث مراحل أو حتى أربع مراحل إذا لزم الأمر" مؤكداً أن المرحلة الأولى تتكون من بناء "بلوك A" وبرجين شاهقين بينما سيتم إضافة كتلتين أخريين عند اكتمالها خلال المرحلة الثانية.

وأوضح أنه "في السنوات التالية، سيتم هنا بناء مركز الطب النووي ومباني العلوم الطبية الأساسية والمنطقة المطلوبة للعلاج بالبروتونات" مشيراً أنه في الوقت الحالي، يسافر العديد من المرضى إلى الخارج لإجراء العلاج بالبروتونات نظراً لأنه ليس متوفراً في تركيا.

ومضى يقول: "بعد الانتهاء من هذه المراحل، سيتم بناء منطقة حرم جامعي كبيرة لكلية الطب في إسطنبول هنا". وأضاف أن مناطق الطلاب والفصول الدراسية والوحدات التعليمية سيتم بناؤها في وقت لاحق.

وأكد توكيك أن التجديد في حرم جابا يستمر بأقصى سرعة، وأشار إلى أن الإجراءات في أقسام مثل الأمراض الجلدية والطب الباطني وأمراض القلب والطب النفسي ستستمر في الحرم الجامعي القديم بينما سيقدم حرم هاسدال الجديد خدمات في أقسام المستشفى العامة وعلم الأورام. و عند الانتهاء من المرحلة الثالثة سيقدم حرم هاسدال خدمات في مجالات الطب النووي والأشعة وحتى العلاج بالبروتون.

وأشار توكيك أيضاً إلى أن المساحة المغلقة للمجمع تبلغ حوالي 750.000 متر مربع، بينما من المخطط أن يمتد هذا الرقم إلى مليون - 1.5 مليون متر مربع بمجرد الانتهاء من المرحلتين الثالثة والرابعة .

وفيما يتعلق بإدارة المستشفيات، شدد توكيك على أن تركيا حققت قفزة كبيرة إلى الأمام في السنوات الأخيرة خاصةً في المدن الطبية وغيرها من المستشفيات التعليمية والبحثية. وأن جامعة إسطنبول هي علامة تجارية عالمية و"سنبذل قصارى جهدنا للحفاظ عليها كعلامة تجارية عالمية والارتقاء بها أكثر".