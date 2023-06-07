مستشفى لعلاج الأمراض النادرة "قريباً" في إسطنبول

كشف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن اعتزامهم بناء مستشفى بمدينة إسطنبول متخصص في معالجة الأمراض النادرة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، أمس الثلاثاء، عقب أول اجتماع للحكومة الجديدة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف الوزير قوجة أن المستشفى المرتقب سيتخصص بالدرجة الأولى في علاج الأمراض الخلوية والجينية.

وأوضح أنهم سيشيّدون أيضاً داخل حرم المستشفى مركزاً لإنتاج الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المتعلقة بالجينات والخلايا.

وأكد أنهم يهدفون عبر هذه الخطوة إلى إنتاج الأدوية اللازمة في هذا الخصوص واستخدامها بإمكانات محلية ووطنية.