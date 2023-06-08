مطار إسطنبول الدولي الأكثر ازدحاماً في أوروبا

احتل مطار إسطنبول الدولي صدارة قائمة مطارات أوروبا الأكثر ازدحاماً في الأسبوع الأول من يونيو/ حزيران الجاري، وفق تقرير المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية "يورو كونترول".

وبلغ متوسط عدد الرحلات في مطار إسطنبول بين 1-7 يونيو الجاري 1423 رحلة يومياً، بحسب التقرير.

وجاء بعد مطار إسطنبول في المعدل اليومي لرحلات الطيران، مطار شيفول في أمستردام بـ 1341 رحلة، ثم مطار شارل ديغول في فرنسا بـ 1305 رحلات يومياً.

وتم إنشاء مطار إسطنبول على مساحة 76.5 مليون متر مربع، وشارك في تشييده نحو 10 آلاف عامل، ومن المقرر إتمام بناء المراحل الأخرى منه بحلول عام 2025.

ويتكون المطار الجديد من 6 مدارج، وتصل قدرته الاستيعابية إلى 500 طائرة، وهو مزود بمرآب مفتوح وآخر مغلق يتسعان لنحو 70 ألف سيارة.

ومن المقرر أن تصل القدرة الاستيعابية بعد انتهاء جميع مراحل المطار، 200 مليون مسافر سنوياً.