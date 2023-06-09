استعدادات وإجراءات أمنية مشددة في إسطنبول قبل نهائي دوري أبطال أوروبا

اتخذت السلطات التركية إجراءاتها الأمنية والصحية والمواصلات استعداداً للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي ستقام على أرضية ملعب أتاتورك الأولمبي في إسطنبول يوم غد السبت.

ورفعت ولاية إسطنبول التدابير الأمنية في المدينة، حيث تم تخصيص 15 ألفاً و850 شرطيا سينتشرون داخل الملعب وحوله وفي المطارات ومحطات المواصلات العامة والساحات والفنادق التي تستضيف المشجعين، بحسب وكالة الأناضول.

كما سيتم مراقبة محيط الملعب عبر كاميرات، فضلاً عن إغلاق بعض الطرق أمام السيارات في مناطق الفاتح وشيشلي وباشاك شهير، بسبب الفعاليات التي ستقام على هامش المباراة.

كما تخطط بلدية إسطنبول لاستنفار 25 وحدة و117 فرداً من كوادرها من أجل المباراة، وأكملت استعداداتها في الطرقات والمواصلات ومواقف السيارات والمساحات الخضراء.

وتعتزم البلدية بالتعاون مع إدارة النقل العام في إسطنبول نقل المشجعين الحاصلين على تذاكر للمباراة عبر 500 حافلة إلى الملعب.

واتخذت مديرية الصحة في إسطنبول تدابير في مناطق التجمعات مثل يني قابي، وتقسيم والسلطان أحمد وبشكتاش التي ستشهد فعاليات في إطار المباراة، حيث خصصت 4 سيارات إسعاف في أماكن التجمعات و12 في ميدان يني قابي الذي يشهد مهرجان دوري أبطال أوروبا، فضلًا عن عيادة متنقلة و6 خيم طبية في المنطقة.

كما سيتوفر 23 سيارة إسعاف و8 أماكن خاصة وخيمتين و180 عامل صحي في الملعب ومحيطة، إضافة إلى أفراد صحيين على مدار الـ 24 ساعة في المطارات من أجل تقديم الخدمات للمشجعين القادمين من خارج تركيا.

وفيما يخص قدوم المشجعين إلى إسطنبول لحضور المباراة، من المخطط تسيير أكثر من 150 رحلة "شارتر" فضلًا عن وصول مشجعين عن طريق الرحلات المجدولة.

وأوضحت رئيسة اتحاد أصحاب الفنادق التركي مبرة أرسين في بيان، الجمعة، أنهم ينتظرون قدوم مالا يقل عن 50 ألف شخص إلى إسطنبول من الخارج من أجل المباراة.

وبنفس الإطار، أجرى والي إسطنبول داوود غُل جولة تفقدية في الملعب، بحسب تغريدة على حساب الولاية في تويتر.

وجاء فيها: "اطلع الوالي على التحضيرات والتدابير المتخذة في الملعب قبل المباراة التي ستقام السبت 10 يونيو/ حزيران".