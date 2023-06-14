أردوغان: تركيا بحاجة إلى التخلص من الدستور الذي تمت صياغته بفترة الانقلاب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا بحاجة إلى التخلص من الدستور الذي تمت صياغته خلال فترة الانقلاب، مضيفاً: "نريد المضي قدماً بدستور مدني شامل".

جاء ذلك في خطاب ألقاه، مساء الأربعاء، عقب رئاسته اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وذكر أن الشعب التركي "رفض بإرادته في 14 و28 مايو (يومي الانتخابات) مقترحات العودة إلى النظام البرلماني السابق".

وأضاف: "نرغب في بدء مسيرتنا بالمئوية الثانية للجمهورية بدستور مدني حر وشامل تتقبله جميع فئات الشعب".

في شأن آخر، أشار الرئيس أردوغان أن المساعدات النقدية المقدمة لمنكوبي الزلزال، الذي ضرب جنوبي البلاد في 6 فبراير/ شباط الماضي، بلغت 61 مليار ليرة (نحو 2.65 مليار دولار).

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