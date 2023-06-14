قمة حول تغير المناخ والتحول الأخضر في إسطنبول

انعقدت في مدينة إسطنبول التركية، الأربعاء، قمة بخصوص المناخ تحت عنوان "قمة التغير المناخي 2023: التحول الأخضر"، بمشاركة أكثر من 200 مسؤول وإداري وإداري رفيع المستوى من عالم الأعمال.

وجاءت القمة في إطار أعمال استراتيجية تغير المناخ طويلة المدى بالتعاون بين وزارة البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي التركية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشارك في القمة أكثر من 200 مسؤول وإداري رفيع المستوى من عالم الأعمال، إلى جانب مسؤولين أتراك وأمميين.

وقال محمد أمين بير بنار، نائب وزير البيئة والتطور العمراني والتغير المناخي التركي، في كلمة له خلال القمة، إن سياسات الأمم المتحدة حول البيئة والمناخ من الأمور التي تحظى بإجماع كافة الدول الأعضاء.

ووصف بنار السياسات الأممية في هذا المجال بـ "الأكثر نجاحاً"، مشيراً إلى حاجة تركيا أيضاً للتركيز على هذا المجال، مبيناً أنهم يتطلعون لسن قانون حول المناخ في البرلمان، خلال المرحلة المقبلة.

وشدد على ضرورة توجيه الاستثمارات العالمية وخاصة في مجال الصناعة، بما يتناسب مع تطورات التغير المناخي والتحول الأخضر.

وأكد أن التغير المناخي ليست مسألة متعلقة بالبيئة فقط، بل بالتنمية أيضاً.