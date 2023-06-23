وقاية من خطر الحرائق.. حظر الدخول إلى الغابات في ولاية إسطنبول

حظرت ولاية إسطنبول التركية، من اليوم الجمعة، الدخول إلى الغابات حتى 15 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، من اجل المحافظة عليها من خطر الحرائق.

وقالت الولاية في بيان إن الحرائق تنشب في الغابات مع ارتفاع درجات الحرارة وبدء موسم الصيف، وبسبب السلوك المتعمد أو الخاطئ لبعض البشر والمركبات في منطقة الغابات.

وأضافت: "بناء عليه تقرر حظر الدخول إلى الغابات بين 24 يونيو/ حزيران حتى 15 أكتوبر".

وأشارت إلى أن القرار يحظر بشكل تام حفلات الشواء واستخدام أنابيب الغاز وتدخين الشيشة أو إشعال أي نوع من أنواع الحرائق في مناطق الغابات.

وأوضحت أن القرار لا يشمل مناطق التنزه والاستجمام والمتنزهات الطبيعية والبساتين والمتنزهات المدرجة ضمن المرافق السياحية داخل حدود إسطنبول.

وحذرت الولاية من التبعات القانونية لانتهاك قرارها في حظر دخول الغابات.