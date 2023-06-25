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بلدية أسنيورت في إسطنبول تتكفل بـ"حلاقة العيد" للمسنين

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 25.06.2023 19:40
الأناضول (الأناضول)

تولت فرق بلدية منطقة أسنيورت بإسطنبول، مع اقتراب عيد الأضحى، تقديم خدمة الحلاقة والعناية الشخصية لمواطنين مسنين وآخرين من ذوي الإعاقة في منازلهم.

وأفادت البلدية، في بيان الأحد، أن فرقها التي تقدم خدمة العناية الشخصية وتصفيف الشعر في المنزل للمواطنين المحتاجين للرعاية كثفت عملها مع اقتراب العيد.

وتوجهت الفرق إلى منازل مواطنين ممن هم بسن 65 عاما وما فوق وأشخاص من ذوي الإعاقة، وقدمت خدمات العناية الشخصية لهم.

وتم في هذا الإطار إجراء عمليات قص الشعر وغسله وحلق اللحية والعناية الشخصية على يد فرق محترفة.

وتهدف البلدية من خلال هذه الخدمة إلى رفع مستوى جودة حياة المواطنين ودعم أسرهم.

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