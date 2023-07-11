إسطنبول تحتفل بتوظيف أول قبطانة عاملة على تكسي بحري

في إطار سعيها للنهوض بعمالة المرأة في جميع القطاعات، قدمت مدينة إسطنبول بفخر أول قائدة تاكسي بحرية، تولت مسؤولياتها في خدمات العبارات العامة بالمدينة.

بدأت بوسة أوزجه أوزيلماز Buse Özge Özyılmaz، البالغة من العمر 28 عامًا، والتي تلقت تدريبًا على العديد من الموضوعات الفنية المختلفة بالإضافة إلى التدريب في الموقع لمدة شهرين ونجحت في الامتحان، العمل كقبطان لسفينة أجرة بحرية.

رغم أن أوزيلماز كانت تنوي في البداية دراسة التصميم الجرافيكي، إلا أن حبها للبحر جعلها تغير رأيها. فحصلت على شهادة بحرية عام 2019 ورخصة قبطان عام 2021.

وقالت أوزيلماز: "كان لوجود مديرة عامة أمرأة في شركة شهير للنقل البحري أحد الأسباب الرئيسية التي جذبتني هنا. أهتم بشدة بأن تكون المرأة نشطة في كل مجالات العمل، وأنا فخورة برحلتي الخاصة".

وأكدت أن تعيينها كأول قبطانة في اسطنبول هو، من ناحية، متعة كبيرة، ومن ناحية أخرى، مسؤولية كبيرة.

سنام ديدطاش، المدير العام لشركة شهير للنقل البحري، قال إنهم يتلقون طلبات العمل ويقيمونها بطريقة محايدة بين الجنسين ويأخذون الجدارة في الاعتبار أولا.

توظف شركة شهير للنقل البحري التابعة لبلدية إسطنبول حاليًا 19 عاملة تعمل في العبّارات وسيارات الأجرة البحرية . بلغ إجمالي الزيادة في توظيف الإناث بين أغسطس/آب 2019 ومايو/أيار 2023 245%.

في سبتمبر 2020، تم تعيين أول بحارة، تلتها عاملة بترول.