أردوغان يشارك بافتتاح معرض إسطنبول للصناعات الدفاعية

شارك الرئيس رجب طيب أردوغان بافتتاح معرض إسطنبول للصناعات الدفاعية بكلمة مسجلة قال فيها: إن تركيا تولي صناعتها الدفاعية أهمية كبيرة رغم التحديات والحظر غير الرسمي

وأضاف أن "صناعاتنا الدفاعية تكتب قصة نجاح يراقبها العالم بانبهار مدرعاتنا وصواريخنا وراداراتنا وأنظمتنا الدفاعية أثبتت نجاحها بميادين القتال".

على الصعيد نفسه، أكد الرئيس التركي أن جولته الخليجية التي أجراها الأسبوع الفائت، تكللت بأضخم اتفاقيات تصدير للمنتجات الدفاعية.

وقال: "أبرمنا خلال الجولة الخليجية أضخم اتفاقيات تصدير للمنتجات الدفاعية في تاريخنا، وأعتقد أنه سيتم إضافة عقود جديدة في معرض آديف".

وأضاف أن تركيا تنفذ حاليا 850 مشروعا ستترك بصماتها في مجال الصناعات الدفاعية.

وتابع: "صادراتنا في مجال الصناعات الدفاعية حققت مستوى قياسيا ببلوغها مليارين و378 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري".

وأوضح أن صادرات تركيا في مجال الصناعات الدفاعية العام الماضي بلغت 4 مليارات و400 مليون دولار، وأن الهدف للعام الحالي 6 مليارات دولار.

وأكد أن تركيا تولي أهمية كبيرة لتطوير الصناعات الدفاعية، مشيرا إلى أن القطاع حقق نجاحات كبيرة أثارت إعجاب العالم بأسره في السنوات الماضية.

وذكر أن تركيا قادرة على تلبية جميع احتياجاتها تقريبا من المركبات البرية والجوية والبحرية بالوسائل المحلية والوطنية.

وأضاف أردوغان: "نحن من بين الدول الثلاث الرائدة بالعالم في مجال تكنولوجيا المركبات بنوعيها الاستطلاعي والمسلح".

ولفت إلى أن تركيا لا تهدف إلى بيع المنتجات فحسب، بل أيضا إلى إقامة شراكات طويلة الأجل وتطوير مشاريع مشتركة.

وتابع: "يسعدنا أن نشارك أصدقاءنا خبراتنا ومعرفتنا في مجال الصناعات الدفاعية".

وتمنى الرئيس التركي النجاح لجميع الشركات المشاركة في المعرض والتي تقدم أحدث منتجاتها المطورة في مجال الدفاع البري والبحري والجوي والفضائي والدعم اللوجستي والأمني.