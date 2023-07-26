القبض على عنصرين من بي كي كي في إسطنبول كانا يخططان لعملية إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية التركية القبض على عنصرين من تنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" الإرهابي في إسطنبول حيث كانا يخططان لعملية إرهابية.

وأفادت الوزارة في بيان، الأربعاء، أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لقيادة الدرك (جندرما) بإسطنبول، ألقت القبض على الإرهابيين فيلات جامو وفاطمة الموسى واسمها الحركي "ستيرك إفيندار"، وهما عضوان في تنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" الإرهابي.

وأشارت أن الإرهابية الموسى انضمت عام 2011 للتنظيم الإرهابي في منطقة راجو السورية، وشاركت في أنشطة مسلحة بمنطقتي عين العرب والقامشلي على الترتيب.

وذكرت أن الموسى انتقلت في العام نفسه مع 25 عنصرا من التنظيم إلى منطقة غارا شمالي العراق، وتلقت تدريبا قتاليا لمدة 6 أشهر لتنتقل بعدها إلى منطقة قنديل.

ولفتت أنها تلقت في قنديل، التي نشطت فيها لمدة 5 سنوات، تدريبات على المتفجرات والهجمات والتسلل.

وأضافت أن الموسى شاركت بعد ذلك في أنشطة التنظيم في منطقة شمدينلي بولاية هكاري جنوب شرق تركيا، إلا أن العمليات العسكرية المكثفة للجيش التركي اضطرتها للعودة إلى قنديل.

وقالت الوزارة إن الموسى انتقلت عام 2017 من شمال العراق إلى منطقة عفرين السورية، ومنها بطرق غير قانونية إلى إسطنبول، حيث كانت تسعى لتنفيذ عمل إرهابي.

أما الإرهابي جامو، فأوضحت الوزارة أنه شارك في أنشطة تنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" بين عامي 2012-2013 في منطقة عفرين، ثم انتقل إلى إسطنبول بهدف تنفيذ عمل إرهابي.