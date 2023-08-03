خريطة التحول العمراني في إسطنبول تتبلور تحسباً لأي زلازل مستقبلية

قال وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي محمد أوزحسكي، إنه يجري وضع خارطة طريق لإسطنبول لإعداد المدينة الضخمة لتحمل زلزال قوي متوقع الحدوث في المستقبل، مع استمرار الجهود المبذولة لإعادة بناء الولايات الجنوبية الشرقية في تركيا.

بعد شهر من التحضير، سيتم عرض خارطة طريق إلى الرئيس رجب طيب أردوغان لتحويل اسطنبول، حسبما صرح أوزحسكي لصحيفة ديلي صباح خلال زيارة لمقر مجموعة توركواز ميديا في العاصمة أنقرة، وقال: "سيكون هناك إطار تشريعي بالإضافة إلى مشروع خاص لتحويل اسطنبول".

وشدد الوزير على أنه "قد لا تكون هناك حاجة لانتظار افتتاح البرلمان لقانون الزلازل. يمكننا طلب اجتماع مجلس الأمة التركي الكبير استثنائيا في غضون شهر أو شهرين وإصدار قانون خاص للتحول الحضري".

المدينة التي تعرضت لأضرار جسيمة من الزلازل في عام 1999 أصبحت على حافة الهاوية في ضوء التحذيرات المتكررة من الخبراء من "زلزال كبير" متوقع، قد يكون بقوة 7.0 درجة أو أعلى.

وقال الوزير: "اسطنبول واحدة من أكثر العواصم خطورة في العالم. هناك 5.8 مليون كتلة مستقلة في اسطنبول تشمل المنازل وأماكن العمل، 1.5 مليون منها معرضة للخطر، أي حوالي ربع المدينة. وأشار أوزحسكي إلى أنه في حالة وقوع زلزال بقوة 7.0 درجات، سينهار 600 ألف مبنى، مما يعني سقوط مبنيين في كل شارع"، مشيرًا إلى أن هذا سيؤثر أيضًا على البنية التحتية ويعيق حركة النقل والتنقل.

وأضاف: "سيتم بناء العديد من المباني في مناطق محمية.. وسنقوم بإزالة 600 ألف مبنى معرض للخطر".

"وستقدم الدولة المساعدة في عملية التحول. قبل الانتخابات، بدأنا حملة "نصفنا" لهدم وإعادة بناء المبان المهددة. تم تقديم طلبات إنشاء 1.2 مليون كتلة سكنية مستقلة، تضم 90 ألف مبنى. وضمن نطاق هذا المشروع، ستقوم الحكومة بتغطية نصف التكاليف. سنقوم بهدم المباني الأكثر خطورة، وإذا كانت هناك أماكن تفتقر إلى الاحتياجات الاجتماعية، فستتولى البلديات المهمة".

في نطاق جهود التحول، قال أوزحسكي أيضًا إنه ينسق مع رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، ودعا 39 رئيس بلدية من الولايات إلى الوزارة: "عملنا لأكثر من 20 يوماً حول المسألة".

الانتعاش من الزلزال

وحول أسباب انهيار هذا العدد الهائل من المباني في زلزال شهر فبراير/شباط، قال أوزحسكي إن العديد من المباني قد شُيدت بطريقة سيئة وذات جودة منخفضة وتفتقر إلى المواد، ووفقًا للحسابات الهندسية في الثمانينيات والتسعينيات، وكانت على أسس خطأ. بينما بني معظمها وفقًا للوائح التي كانت سارية المفعول قبل عام 2000. بعد زلزال عام 1999 الذي هز منطقة مرمرة، وضعت لائحة جديدة للمباني التي يتم بناؤها مقاومة للزلازل التي بلغت قوتها 8.0 درجات.