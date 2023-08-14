والي إسطنبول يطلق حزمة إجراءات مشددة ضد التسول وعمالة الأطفال في المدينة

دعا والي إسطنبول داود غول إلى اتخاذ تدابير فورية ضد حالات التسول المتزايدة في المدينة الضخمة. فيما أجرت القوات الأمنية في 7 آب/أغسطس أول عملية تفتيش استهدفت المتسولين في المدينة، أفضت إلى فرض غرامات على أكثر من 170 فردًا.

بعد أن أعرب غول عن رغبته في اتخاذ تدابير عاجلة ضد الخطر المتزايد في المدينة الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إطلاق فرق الشرطة عمليات التفتيش من الساعة 6 مساءً في 7 أغسطس حتى منتصف الليل.

خلال عمليات التفتيش، تم تغريم 173 شخصًا متورطًا في التسول بمبلغ إجمالي قدره 100.757 ليرة تركية (3726 دولارًا أمريكيًا). ومصادرة مبلغ يقارب 5000 ليرة تركية من أموال التسول.

بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد عائلات 83 طفلاً كانوا يتسولون.

وأكدت ولاية اسطنبول استمرار مكافحة جميع أشكال التسول بما في ذلك عمالة الأطفال.

في 5 آب / أغسطس، أشار الوالي إلى أن الحل الجذري لمنع التسول هو معالجة المشاكل الاقتصادية لأسرهم. وإذا تم العثور على طفل يتسول مرة أخرى بالرغم من الحلول، فسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأسرة، بينما سيتم وضع الطفل تحت حماية الدولة.

وأضاف غول أنه إذا تبين أن الطفل أجنبي، فسيتم ترحيل كل من الطفل والأسرة.