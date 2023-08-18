القسم الأوروبي من مدينة إسطنبول يعاني من أزمة مياه حرجة

أطلقت إدارة المياه والصرف الصحي في اسطنبول ISKI نداءًا واضحًا للسكان على الجانب الأوروبي من المدينة، داعيةً إلى المزيد من الحرص في استخدام المياه فيما تشهد المدينة أزمة مياه حادة.

وفي حديثه عن القضية الملحة، نقل بولنت سولماز، نائب المدير العام للإدارة، رسالة صارخة إلى المواطنين مفادها: "عامًا بعد عام، نواجه معدلات تبخر تتراوح من 40 مليون إلى 60 مليون متر مكعب. والصادم أن هذا العام شهدنا تبخر 65 مليون متر مكعب، مع عدم وجود توقعات مواتية لهطول الأمطار في الأفق. ومع ذلك، نحن حازمون في جهودنا لتجنب سيناريو مدينة بلا مياه؛ ولا يجوز ترك اسطنبول عطشى ".

وشرح سولماز الوضع قائلاً: "في الوقت الحالي، قمنا بتقييم موارد المياه على المدى القصير في اسطنبول. نركز اهتمامنا على الجانب الأوروبي. ونقل المياه إلى هذه المنطقة، يتم من خلال الأنفاق وخطوط الأنابيب تحت مضيق البوسفور. نواجه تحدياً كبيرا من الطلب على المياه في المتنزهات والحدائق، التي تستهلك سنويًا أكثر من 30 مليون متر مكعب ".

وأضاف: "دفع هبوط مستوى إشغال السد في إسطنبول، الذي بلغ 33.18% اعتبارًا من يوم الخميس، إلى تنفيذ الإجراءات المضادة اللازمة لمكافحة تداعيات ارتفاع درجات الحرارة والتبخر وخطط توفير المياه".

التبخر ظاهرة طبيعية متكررة، ومع ذلك، فإن معدل هذا العام، المتوقع عند 65 مليون متر مكعب، يتجاوز الأرقام القياسية السابقة. وقال: "تشمل تقييماتنا كلا الأمرين. تنبؤات التبخر وهطولات الأمطار. ومع ذلك، فإن شهري أغسطس وسبتمبر لا يحملان توقعات بهطول الأمطار. رغم أن التوقعات جافة، لكننا نثابر في مهمتنا لتأمين إمدادات المياه في المدينة".

وفي معرض الرد على الأسئلة حول استخدام السدود التاريخية، أوضح سولماز: "لا تتوافق السدود التاريخية مع نظام مياه الشرب لدينا نظرًا لمعدلات تدفقها الدنيا وعوائدها السنوية. فهي بالكاد تكفي اسطنبول من ثلاث إلى خمس ساعات فقط، ما يجعلها غير عملية بالنسبة إلى الاستثمارات الضخمة والمراقبة المستمرة التي قد تتطلبها. ويجري البحث عن حلول بديلة ".

وسلط سولماز الضوء على الجانب الإيجابي، مؤكداً أن "حساباتنا الشاملة تشير إلى أنه مع الاستهلاك الحصيف لمواردنا المائية الحالية للجانبين الأوروبي والأناضول وفق جداول محددة سلفاً، فإن مستقبل إسطنبول لن يكون فيه نقص في المياه أو قيود كبيرة. ومن المهم التأكيد على أن تركيز إدارة المياه والصرف الصحي في اسطنبول يتركز على توزيع المياه البلدية وليس مياه الري الزراعي التي تواجه مجموعة أخرى من التحديات ".

في محاولة لإشراك المواطنين في جهود المحافظة على المياه، شجع سولماز على الاستهلاك المسؤول. وأكد أن "كل جهد له قيمة... حتى في الأعمال الروتينية اليومية مثل غسيل السيارات، يمكن للمرء أن يساهم. اختيار خدمات غسيل السيارات التي تستخدم أنظمة موفرة للمياه وتقليل تكرار غسيل السيارات يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا".

في الوقت نفسه، واستجابة لأزمة المناخ ولتعزيز الحفاظ على المياه، اتخذت السلطات العديد من المبادرات، بما في ذلك التنفيذ الأخير "لخطة إدارة الجفاف" لـ 23 حوضًا في جميع أنحاء البلاد.