مخابز إسطنبول التاريخية… نكهات محملة بالحنين

يقدم هذا المقال رحلة استكشافٍ لذيذةٍ في مخابز إسطنبول التاريخية الخالدة حيث المذاق الساحر لمعجنات بودابست بالفراولة والكريمة والفستق من متجر حلويات سافوي التاريخي، والشعور بمغامرة أوروبية من خلال كوب غريليت من مخبز بايلان باتيسيري والذي يلمس قلوب عشاق الكراميل. كذلك سيجد الزائر نفسه في باتيسيري دي بيرا، في مشهد سينمائي يبعث على الحنين إلى الماضي وسيتذوق البروفيترول الأسطورية من مخبز إنجي باتيسيري بطعمها الحلو المفعم بالحنين إلى الماضي. وفي هذه الرحلة المليئة بالنكهات، لن يصادف عشاق المعجنات المخابز فحسب، بل سيدخلون أيضاً عالم "الحلواني جعفر إيرول" Şekerci Cafer Erol الذي يعود تاريخه إلى قرون.

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مخبز حلويات سافوي Savoy

يقع هذا المخبز التاريخي المعروف باسم حلويات سافوي التاريخية، في منطقة جيهانغير الصاخبة، ويقدم خدماته لعملائه منذ عام 1950. وفي عالم صناعة الحلويات حيث يمثل الحفاظ على مذاق المنتجات والبقاء على قيد الحياة حتى اليوم تحدياً، فإن هذا المخبز التاريخي قد تمكن بالفعل من تحقيق ذلك الإنجاز الفذ، وهو لا يزال يقدم النكهات التقليدية التي لا بد للزائر أو السائح أو حتى المقيم من تذوقها.

معجنات بودابست الغنية بالفراولة والكريمة والفستق، إلى جانب الكعكة المجرية وأهلِّة الكرز وكعكة المعجنات الإسفنجية المنتفخة، هي توصيات لا ينبغي تفويتها. وإلى جانب عروضه الكلاسيكية، يوفر المخبز منتجات متنوعة لجميع الوجبات، بانتظار الزيارات على مدار اليوم. ويمكن للزائر أن يبدأ يومه بوجبة إفطارٍ في سافوي، يليها الاستمتاع بالشوكولاتة محلية الصنع وحلوى اللوز بجانب القهوة. كما يمكن للرقائق محلية الصنع أن تصاحب قهوته أو كوب الشاي الذي يستمتع به في هذا المكان.

وإذا ما بدأ زيارته خلال وقت الغداء، يمكنه تناول السلطات أو المعكرونة أو الهامبرغر. فإحدى الميزات الخاصة لحلويات سافوي هي منتجاتها الخالية من الغلوتين، والتي تلبي احتياجات الأشخاص الذين يعانون من الحساسية. كما يمكن زيارة حلويات سافوي التي شهدت تاريخ إسطنبول، في أي وقت دون تحفظ من أجل تذوق طعم المذاقات التاريخية.

معجنات إنجي Inci

يعود تاريخ معجنات إنجي أو Inci Patisserie إلى عام 1944 حين بدأ لوقا زغونيديس ذو الأصول الألبانية، مغامرة الطهي في متجرٍ صغيرٍ في إسطنبول، واستمر حتى يومنا هذا. وأهم منتجات هذا المتجر هي بلا شك البروفيترول إذ بالرغم من أن هذه الحلوى تُعرف بأنها حلوى إيطالية أو فرنسية، إلا أنها من إبداع لوقا زغونيديس، وفقاً للبعض، ولا أحد يعرف الحقيقة على وجه الدقة، لكن هناك شيء واحد مؤكد وهو أن لوقا قدم حلوى جديدة رائعة لسكان إسطنبول. وبصرف النظر عن البروفيترول، يمكن العثور في هذا المخبز على تري ليتشة وإكلير وكعك ومعجنات اسفنجية وحلويات مختلفة. ومع ذلك، لا بد من التذكير بأن زيارة متجر معجنات إنجي دون تجربة البروفيترول الخاص بهم، سيكون خطأً كبيراً.

مخبز حلويات بيلان Baylan

وهو مخبز تاريخي آخر أسسه مهاجر ألباني، يعرف باسم حلويات بايلان، وهو أقدم مخبز حلويات في إسطنبول. ويخدم المخبز الذي أنشأه فيليب ليناس حَيَّين مختلفين اليوم، كاراكوي وكاديكوي. وقد أصبح هاري ليناس ابن فيليب ليناس، أول طاهي معجنات أكاديمي في تركيا بعد التعليم الذي تلقاه في فيينا. كما أصبح كوب غرييه Coup Grillet، الطبق المميز لبايلان وهو عبارة عن حلوى الكراميل المميزة من بايلان المصنوعة من آيس كريم الكراميل وصلصة الكراميل والفانيليا والكريمة المخفوقة وحلوى اللوز، تأسر على الفور قلوب عشاق الكراميل. وبصرف النظر عن هذا المنتج المميز، يقدم بايلان مجموعة متنوعة من النكهات المختلفة.

ومن بين الكثير من الأصناف نذكر حلوى مونته بيانكو المصنوعة من هريسة الكستناء لعشاق الكستناء اللذيذة. ويتم تحضير حلوى أديس أبابا بالكريمة والفانيليا والفراولة لأولئك الذين يفضلون النكهات الطازجة، وكذلك كعكة الكمأة النمساوية الشهيرة وغيرها من الأصناف اللذيذة تنتظر الزوار في حلويات بايلان التي تمتلك قائمةً واسعةً من المخبوزات المشتملة على عددٍ لا بأس به من النكهات الأوروبية.

باتيسري بيرا Pera

أما المخبز التالي في القائمة فهو أحد المخابز الأكثر حنيناً في إسطنبول، والمسمى باتيسري دي بيرا التابع لفندق بيرا بالاس، الذي يجعل الزائر يشعر وكأنه شخصية في مشهد سينمائي يبعث على الحنين إلى الماضي. ويقدم باتيسيري دي بيرا الذي تأسس عام 1982، مجموعةً متنوعةً من خيارات الطعام لكل وجبة في اليوم. ويمكن للزائر أيضاً الاستمتاع بوقت الشاي مع الحلويات الرائعة المصاحبة. كما يمكن اختيار "وقت الشاي" من القائمة، والذي يتضمن الشاي والكعكات والمقبلات والمعجنات الصغيرة والمربيات ومربى البرتقال والبسكويت.

متجر الحلواني جعفر إيرول أو Şekerci Cafer Erol

وفي نهاية القائمة أردت إضافة مكان مميز خارج نطاق المخابز، وهو متجر الحلويات الأكثر تاريخيةً وحنيناً في إسطنبول، وهو متجر حلو مثل السكر الذي يزين اسمه. ويعود تاريخ Şekerci Cafer Erol إلى عام 1807، أي إلى قرنين من الزمن. حيث عاش مؤسسه محمد أفندي في العصر العثماني وعمل في القصر العثماني.

وعندما افتتح محمد أفندي متجراً للحلويات في إسطنبول، اتخذ لقب "إيرول" بعد صدور قانون اللقب. وتضرر المحل بسبب حريق كبير اندلع في إسطنبول حينها. وفي وقت لاحق، أعاد جعفر إيرول حفيد محمد أفندي فتح مصنع الحلويات، ليواصل عمل جده غير المكتمل. واليوم، يقدم متجر Şekerci Cafer Erol الموجود في قاضي كوي أجواءً ملونةً، خاصة مع اقتراب أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة خلال فصل الشتاء، إذ يوفر العديد من النكهات المختلفة إلى جانب الحلويات، بما في ذلك الحلويات التقليدية التركية والشوكولاتة والملبس والرقائق ومعجون اللوز والعسل والمربيات. كما يمكن للمقيمين خارج إسطنبول تقديم طلبات الشراء من هذا المتجر، عبر الإنترنت.

بقلم: ÖZGE ŞENGELEN