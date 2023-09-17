جمعية تركية تنظم وقفة في إسطنبول دعماً للأخوة وتنديداً بالعنصرية

نظمت جمعية "الفكر الحر وحقوق التعليم" التركية (ÖZGÜR-DER)، وقفة احتجاجية في مدينة إسطنبول تحت عنوان "لنعلي الأخوة في وجه العنصرية".

ونظمت الوقفة مساء السبت في حديقة "صاراج هانه" بقضاء الفاتح في إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول.

ورفع المشاركون بالوقفة لافتات كتب عليها شعارات مثل: "العنصرية والتحريض والكراهية جريمة، ليعاقب مفتعلها" و"ما تتمناه لنفسك، تمناه أيضا لأخيك".

وقال رئيس الجمعية رضوان قايا، في كلمة ألقاها بالوقفة، إنّ "العنصرية ومعاداة المهاجرين بمثابة ظلم".

وأضاف أنّ "الذهنية التي تشرعن ممارسة العنصرية والكراهية والتحريض ضد السوريين واللاجئين القادمين من بقع متفرقة من مناطق الأمة الإسلامية قد مارست نفس الشيء ضد فئات من المجتمع التركي طيلة المئة عام الماضية".

ومضى قايا يقول: "اليوم يظهر أمامنا خطاب كراهية ومعاداة العرب، وما هو إلا كراهية للإسلام والأمة".

وشدّد على ضرورة الابتعاد عن هكذا ممارسات عنصرية.