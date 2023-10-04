الاستخبارات التركية تحيد أحد مخططي تفجير شارع الاستقلال بإسطنبول

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد العضو في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، "نابو كله خيري" في مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، وهو أحد مخططي الهجوم الإرهابي بشارع الاستقلال بإسطنبول العام الفائت وأودى بحياة 6 أشخاص.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية تركية، الأربعاء، قولها إن الإرهابي خيري الملقب بـ"مظلوم عفرين" كان جزءًا مما يسمى بالهيكل الاستخباراتي المكون من 14 شخصاً المنشئ من قبل "بي كي كي/ كي جي كي- واي بي دي/ واي بي جي" الإرهابي في مايو/ أيار عام 2022، لتنفيذ عمليات ضد تركيا، وأن جهاز الاستخبارات وضعه تحت المراقبة في سوريا.

وأشارت أن الإرهابي كان قد تولى سابقاً مسؤولية ما يسمى استخبارات التنظيم في عدة مناطق متفرقة بسوريا، مؤكدة تحييده في الحسكة عبر عملية نفذها فريق خاص من الاستخبارات.

وذكرت المصادر أن الإرهابي خيري كان يخطط لتنفيذ هجوم وعمليات تخريبية ضد قوات الأمن التركية والجيش الوطني السوري الموجودة في سوريا.

وشددت أن الإرهابي هو أحد المخططين للتفجير الذي أودى بحياة 4 مدنيين في 2 مايو/ أيار عام 2021 بمنطقة عملية نبع السلام، وأن الاستخبارات أكدت إصابته في عينه خلال اشتباكات مع الجيش الوطني السوري خلال عملية غصن الزيتون.

ووقع التفجير الإرهابي بشارع الاستقلال وسط إسطنبول في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وأدى إلى مقتل 6 مدنيين وإصابة 81 آخرين.

وفي مارس/ آذار 2018، تمكنت القوات التركية والجيش الوطني السوري، عبر عملية "غصن الزيتون"، من تحرير منطقة عفرين السورية من "واي بي جي/ بي كي كي" الذي سيطر عليها لمدة 6 سنوات.

وتمكنت تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري من تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من إرهابيي "واي بي جي"، ذراع تنظيم "بي كي كي" في سوريا، خلال عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.